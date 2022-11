Voici la Honor 80 Pro avec sa caméra de 160 mégapixels, et les Honor 80 et 80 SE

Honor vient d’annoncer la série Honor 80 en Chine qui comprend les smartphones Honor 80, Honor 80 Pro et Honor 80 SE, comme elle l’avait promis. Les Honor 80 et 80 SE sont dotés d’un écran OLED de 6,67 pouces d’une résolution full HD+ et le Honor 80 Pro d’un écran OLED de 6,78 pouces d’une résolution full HD+, tous avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une gradation ultra-haute fréquence de 1920 Hz.

Le Honor 80 SE est équipé du SoC Dimensity 900, le Honor 80 est le premier smartphone équipé du SoC Snapdragon 782G de Qualcomm et le Honor 80 Pro est équipé du SoC Snapdragon 8+ Gen 1 qui passe de 3,2 GHz à 3 GHz.

Le Honor 80 Pro dispose d’une caméra frontale de 50 mégapixels et d’un capteur de profondeur de champ de 2 mégapixels dans l’orifice en forme de pilule. Le Honor 80 et le 80 Pro sont équipés d’une caméra de 160 mégapixels et d’une batterie de 4 800 mAh. Le modèle SE est doté d’une caméra arrière de 64 mégapixels et d’une batterie de 4 600 mAh. Tous ces modèles prennent en charge la recharge rapide de 66 W.

Caractéristiques du Honor 80

Écran incurvé OLED à 120 Hz de 6,67 pouces (2 400 × 1 080 pixels), gamme de couleurs 100 % DCI-P3, 1,07 milliard de couleurs HDR 10, luminosité jusqu’à 1000 nits, gradation PWM haute fréquence 1920 Hz

SoC Snapdragon 782G en 6 nm avec GPU Adreno 642 L

8 Go/12 Go de RAM avec un stockage de 256 Go, 12 Go de RAM avec un stockage de 512 Go

Magic UI 7.0 basée sur Android 12

Double SIM (nano + nano)

Caméra de 160 mégapixels avec capteur 1/1,56 pouce, ouverture f/1,8, flash LED, caméra ultra-large de 8 mégapixels avec ouverture f/2,2, caméra macro de 2 mégapixels avec une ouverture f/2,4

Caméra frontale de 32 mégapixels avec une ouverture f/2,4

Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran

Dimensions : 161,6×73,9×7,7 mm ; Poids : 180 g

Haut-parleurs stéréo

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4 GHz/5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C

Batterie de 4 800 mAh avec un support de la SuperCharge à 66 W

Caractéristiques du Honor 80 Pro

Écran incurvé OLED à 120 Hz de 6,78 pouces (2 700 × 1 224 pixels), gamme de couleurs 100 % DCI-P3, 1,07 milliard de couleurs HDR 10, luminosité jusqu’à 1000 nits, gradation PWM haute fréquence 1920 Hz.

Snapdragon 8+ Gen 1 avec GPU Adreno 730

8 Go/12 Go de RAM avec 256 Go de stockage, 12 Go de RAM avec 512 Go de stockage

Magic UI 7.0 basée sur Android 12

Double SIM (nano + nano)

Caméra de 160 mégapixels avec capteur 1/1,56 pouce, ouverture f/1,8, flash LED, caméra ultra-large de 50 mégapixels avec option macro, ouverture f/2,0, capteur de profondeur de 2 mégapixels avec ouverture f/2,4

Caméra frontale de 50 mégapixels et capteur de profondeur de 2 mégapixels avec ouverture f/2,4

Capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran

Dimensions : 163,3×74,9×7,8 mm ; Poids : 188 g

Haut-parleurs stéréo

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4 GHz/5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C

Batterie de 4 800 mAh avec un support de la SuperCharge de 66 W

Caractéristiques du Honor 80 SE

Écran incurvé OLED à 120 Hz de 6,67 pouces (2400×1080 pixels), gradation PWM haute fréquence 1920 Hz

MediaTek Dimensity 900 avec GPU Mali-G68 MC4

8 Go/12 Go de RAM avec 256 Go de stockage

Magic UI 7.0 basér sur Android 12

Double SIM (nano + nano)

Caméra de 64 mégapixels avec ouverture f/1,8, flash LED, caméra ultra-large de 5 mégapixels avec ouverture f/2,2, caméra macro de 2 mégapixels avec ouverture f/2,4

Caméra frontale de 32 mégapixels

Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran

Dimensions : 161,3×73,4×7,7 mm ; Poids : 175 g

Haut-parleurs stéréo

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2,4 GHz/5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C

Batterie de 4 600 mAh avec charge rapide SuperCharge 66 W

Prix et disponibilité

La série Honor 80 est disponible en bleu, rose, vert et noir. La version Honor 80 8 Go de RAM et 256 Go de stockage coûte 2 699 yuans (365 euros), la version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage du Honir 80 Pro coûte 3 499 yuans (470 euros). Ces appareils peuvent être commandés dès aujourd’hui et seront mis en vente en Chine à partir du 2 décembre.