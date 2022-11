by

by

Google Messages : transcription des messages vocaux, réactions complètes avec des emojis, etc.

Google Messages : transcription des messages vocaux, réactions complètes avec des emojis, etc.

Selon 9to5Google, les prochaines fonctionnalités de l’application Google Messages vous permettront d’afficher les transcriptions des mémos vocaux, de répondre aux messages avec les emojis des votre choix, et plus encore. Auparavant, Google Messages a également été doté de fonctions de réponse, de YouTube PiP et de réactions aux emoji.

Dans Google Messages, que vous soyez en train de chatter en RCS ou SMS/MMS, vous pouvez enregistrer un message vocal à envoyer à votre interlocuteur. Parfois, un tel enregistrement n’est pas la meilleure approche pour faire passer votre message. Par exemple, la compression de l’audio peut rendre vos mots difficiles à entendre, ou votre destinataire peut ne pas être en mesure d’écouter le message.

Google Messages transcrira les mémos vocaux. Dans une version, les nouveaux messages sont automatiquement transcrits à mesure qu’ils sont reçus. Dans une autre, vous devez appuyer manuellement sur un bouton « Transcrire », selon le rapport.

Google Messages semble avoir réussi à transcrire la plupart des messages, notamment en ponctuant automatiquement les pauses et le ton de la voix. Lorsque vous appuyez sur « Transcrire » sur un clip de 13 secondes, il y a un retard substantiel par rapport à la saisie vocale de Google Assistant sur le Pixel 6.

Réactions complètes par emojis

Google travaille également à l’amélioration des réponses aux chats RCS. La source a repéré une fonctionnalité bêta dans Google Messages qui vous permet de réagir avec n’importe quel emoji. L’emoji « Pouce en bas » a été remplacé par un indicateur « Ajouter un emoji ».

En appuyant sur ce bouton, vous affichez toute la gamme d’emoji sur votre smartphone Android, que vous pouvez utiliser pour réagir à un message. Mieux encore, les réactions personnalisées aux emojis fonctionnent du côté du destinataire malgré l’activation de l’option.

Vue de la galerie remaniée

La galerie de photos de Google Messages pourrait être remaniée. Le logiciel propose une grille à défilement horizontal de vos photos et captures d’écran récentes, ainsi que la possibilité de capturer une photo en déplacement.

Les utilisateurs peuvent désormais faire défiler les photos verticalement, utilisant ainsi une plus grande partie de l’écran. Les « Dossiers » remplacent la « Galerie » et offrent une expérience analogue. La refonte de la galerie de photos de Google Messages, notamment ses boutons d’action flottants, s’inscrit dans le cadre des directives Material You Design.