LG Display commercialisera des haut-parleurs minces et vibrants pour les voitures au cours du premier semestre 2023, a annoncé cette semaine la société. La Thin Actuator Sound Solution a des dimensions analogues à celles d’un passeport et renonce à bon nombre des pièces plus encombrantes des haut-parleurs automobiles typiques.

LG Display est connu pour développer des technologies de panneaux d’affichage et les fournir à diverses entreprises, dont la marque grand public LG. Son nouveau haut-parleur n’utilise pas de cône, d’aimant ou de bobine mobile et ne nécessite pas de grille de haut-parleur. Au lieu de cela, le haut-parleur s’appuie sur ce que la société décrit comme une « technologie d’excitation de type film », qui fait vibrer les panneaux d’affichage « et divers matériaux à l’intérieur de la carrosserie » pour créer un son « 3D » qui, selon LG Display, est aussi bon que celui produit par les haut-parleurs traditionnels des voitures.

LG a même travaillé avec une « société audio mondiale » pour développer les haut-parleurs, mais on ne peut pas dire si c’est impressionnant ou non car LG Display n’a pas précisé le nom du partenaire.

Les excitateurs sont compacts, ce qui confère à la Thin Actuator Sound Solution une certaine polyvalence en termes de placement et permet de libérer de l’espace dans les voitures. LG Display envisage d’utiliser cette solution dans les tableaux de bord, les appuis-tête, les garnitures de toit et les piliers des véhicules, par exemple. L’enceinte mesure 150 × 90 × 2,5 mm et pèse 40 g. Dans son annonce, LG Display a déclaré que l’épaisseur était de 10 % inférieure à celle d’un haut-parleur de voiture typique et que son poids était de 30 % inférieur.

LG Display a déclaré qu’elle présenterait ses haut-parleurs lors du salon CES de Las Vegas en janvier. Si les haut-parleurs automobiles de LG Display devraient offrir davantage de choix aux constructeurs automobiles en matière d’emplacement des enceintes, la qualité du son reste la grande question pour tous les partenaires et conducteurs potentiels.