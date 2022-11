Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro : Snapdragon 8 Gen 2, optiques Leica, MIUI 14 attendu

Quant au design, quelques rendus ont récemment fuité et font allusion à un design à bords plats et à un écran plat. La bosse de la caméra arrière comprend des caméras disposées en triangle en diagonale, un peu comme l’iPhone 14. Tous les modèles sont susceptibles d’avoir le même design.

On s’attend à ce que le Xiaomi 13 soit équipé de la dernière puce Snapdragon 8 Gen 2. La société a déjà confirmé que son prochain fleuron sera équipé de ce chipset et cela pourrait être le cas.

Le smartphone serait doté d’un écran OLED de 6,2 pouces d’une résolution full HD+ et d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que la version Pro pourrait obtenir un écran incurvé Samsung 2K E6 AMOLED de 6,7 pouces avec un châssis plus étroit par rapport au Xiaomi 12 Pro.

Des images de la série Xiaomi 13 — Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro – ont fait surface au début du mois. La société a déjà confirmé le Snapdragon 8 Gen 2 pour son prochain flagship, qui devrait être ces smartphones. Selon Digital Chat Station , les deux smartphones seront équipés d’optiques Leica et fonctionneront sous MIUI 14, donc nous pouvons nous attendre à Android 13 également.