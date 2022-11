Les nouveaux utilisateurs de Twitter devront attendre trois mois pour s’abonner à Twitter Blue

Elon Musk tentera de lancer sa version remaniée de Twitter Blue à la fin du mois, mais certains utilisateurs devront attendre beaucoup plus longtemps avant de pouvoir s’inscrire au service. Twitter ne permettra pas aux comptes de moins de 90 jours de s’inscrire à son service d’abonnement Blue lors de sa relance (vraisemblablement le 29 novembre), selon une mise à jour de la page À propos de Twitter Blue.

Cela signifie que vous ne pourrez pas simplement créer un nouveau compte et le faire vérifier instantanément, ce qui pourrait être une tentative de réduire les arnaques et les comptes de trolls comme ceux qui ont presque immédiatement affligé le service lors du premier lancement de la version actualisée de Blue.

L’ancien programme n’avait pas de période d’attente définie, selon une archive de la page fournie par la Wayback Machine, mais il comportait un avertissement indiquant que « les comptes Twitter créés à partir du 9 novembre 2022 ne pourront pas s’abonner à Twitter Blue pour le moment ». Bien que cette restriction n’allait clairement pas rester en place pour toujours, il est intéressant qu’elle soit remplacée par une période spécifique ; en théorie, les gens pourraient stocker des comptes trolls, sachant qu’ils pourront les faire vérifier en mars.

Twitter mettra en place certaines politiques pour tenter d’atténuer ce problème ; le PDG Elon Musk a déclaré que le changement de votre nom vérifié vous fera perdre votre coche jusqu’à ce que Twitter confirme que votre nouveau nom ne viole pas ses conditions de service. (Musk a également déclaré que si vous souhaitez créer un compte parodique, vous devez indiquer qu’il s’agit d’une parodie dans le nom).

La nouvelle page Twitter Blue indique également que la société « peut également imposer des périodes d’attente pour les nouveaux comptes à l’avenir, à notre discrétion et sans préavis », ce qui ajoute une certaine ambiguïté aux règles concernant la façon dont vous pouvez obtenir une coche bleue.

Il y a urgence

Alors que ces restrictions devraient empêcher les gens de se faire vérifier et de changer leur nom pour correspondre à celui qui est à la mode ce jour-là, nous avons vu beaucoup d’imitateurs s’en prendre à des cibles persistantes à la place, parfois avec beaucoup d’effet. On ne sait pas non plus si le système a un moyen de traiter le cas d’une personne qui change de nom et de pseudonyme après 90 jours, mais avant de s’inscrire à Twitter Blue, ni comment il s’adaptera au fur et à mesure que les farceurs de l’Internet se fraieront un chemin autour des autres nouvelles restrictions pour 7,99 dollars.

L’enjeu est de taille pour Twitter : certaines des plus grandes agences de publicité au monde, dont la plus grande utilisatrice de Twitter, ont déconseillé à leurs clients de dépenser de l’argent sur la plateforme. L’une des raisons invoquées est le préjudice qu’une vague de faux comptes vérifiés pourrait causer à l’image des marques.