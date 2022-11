by

La version bêta de WhatsApp apporte le mode compagnon et la prise en charge des tablettes Android

WhatsApp a travaillé sur un tas de nouvelles fonctionnalités qui devraient arriver dans les semaines à venir pour tous les utilisateurs. Il a été révélé plus tôt cette année que WhatsApp travaille sur un mode compagnon pour connecter un deuxième appareil mobile, et maintenant la société déploie le mode compagnon sur Android à certains bêta-testeurs. La semaine dernière, WhatsApp a lancé les communautés, les sondages dans une conversation et les appels vidéo à 32 personnes.

Comme l’indique cette capture d’écran, il est facile de savoir si vous pouvez vraiment lier votre compte WhatsApp existant à un deuxième smartphone : il suffit de regarder les options sur l’écran d’enregistrement pour voir s’il y a une option « Lier un appareil ». Si vous voyez cette option, vous pouvez en effet enfin utiliser WhatsApp sur un autre smartphone !

L’historique de vos conversations sera synchronisé sur tous vos appareils connectés une fois que vous aurez relié votre compte WhatsApp à un nouveau smartphone. Comme il s’agit d’une version bêta, il est possible que certaines fonctionnalités, comme la possibilité de vérifier les emplacements en direct et de gérer les listes de diffusion et les autocollants, ne soient pas encore accessibles.

Les utilisateurs pouvaient connecter jusqu’à quatre appareils à leur compte WhatsApp, ce qui leur permettait de joindre plus de deux smartphones. Que vous utilisiez WhatsApp à partir d’un smartphone lié, vos messages personnels ou vos appels sont chiffrés de bout en bout.

Chaque fois que quelqu’un vous envoie un message, celui-ci est en effet envoyé à tous vos appareils ; le chiffrement est donc toujours maintenu.

WhatsApp pour les tablettes Android

Certains bêta-testeurs ont maintenant accès à un écran de présentation pour WhatsApp sur les tablettes Android grâce à la mise à jour 2.22.24.18 de la bêta de WhatsApp sur Android.

La nouvelle page de présentation apparaît dans la section des appareils connectés après avoir sélectionné l’option « Appareils connectés bêta », comme le montre cette capture d’écran. Parce que cette fonctionnalité est étiquetée « bêta », certains utilisateurs peuvent encore ne pas être en mesure de faire des choses comme vérifier les emplacements en direct ou gérer les listes de diffusion.

Disponibilité

En ce qui concerne la disponibilité des fonctions « mode compagnon » et « WhatsApp sur tablette Android », elles sont en cours de déploiement avec la version bêta de WhatsApp pour Android 2.22.24.18, et il est probable que cela prenne un certain temps avant que les utilisateurs communs puissent y avoir accès.