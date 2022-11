Le Pixel 7a pourrait avoir des caractéristiques haut de gamme jamais vues sur la série A

En tant que smartphone de milieu de gamme de Google, la série A fait beaucoup de sacrifices afin d’être une option plus abordable. Que ce soit en déclassant l’écran, en utilisant des matériaux de construction moins chers, et plus encore. Mais une nouvelle fuite suggère que le Pixel 7a pourrait finir par être un peu plus premium que ce que l’on attendait.

La première série de Pixel de milieu de gamme, les Pixel 3a et Pixel 3 a XL, est sortie en 2019. Ces smartphones ont donné aux consommateurs une chance de posséder un sacré bon smartphone avec une excellente caméra à un prix avantageux. Bien sûr, il avait un châssis en plastique, et alors ? Ceux qui ont acheté le smartphone ont été vendus par la capacité du traitement d’image de Google et l’abordabilité de la gamme.

Google a fini par se débarrasser de l’option XL pour ses smartphones de milieu de gamme en lançant le 4a, le 4a (5G), le 5a et le 6a. Et maintenant, nous avons vu quelques fuites de spécifications pour le Pixel 7a, y compris une nouvelle fuite sur Twitter du développeur Kuba Wojciechowski. Comme d’autres informateurs, Kuba pense que le smartphone initialement considéré comme le Pixel 7 Ultra est en fait le Pixel 7a.

Wojciechowski note qu’après avoir analysé les pilotes de caméra, il a découvert que la configuration de la caméra pour le Lynx est appelée « Pixel 22 Mid-range », comparativement à « Pixel 22 Premium » pour le Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Et voici un autre indice, le capteur Samsung GN1 de 50 mégapixels trouvé à l’origine par le développeur sur la configuration de la caméra pour l’appareil dont le nom de code est Lynx (le Pixel 7a très probablement) a été retiré. Kuba pense que le capteur de 50 mégapixels a été utilisé pour vérifier les deux nouveaux capteurs utilisés sur le milieu de gamme pendant les tests.

Google Pixel 7a to come with 90Hz screen, wireless charging, brand new dual rear camera setup—details below 👇🧵 pic.twitter.com/IWy77Kwsmd —Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) November 11, 2022

Ainsi, les deux capteurs d’image maintenant listés pour le Lynx sont « l10_wide » (IMX787) et « l10_UW » (IMX712). Cela signifie que le Pixel 7a aura une configuration à double caméra à l’arrière avec une caméra large et une caméra ultra-large. Wojciechowski note qu’il n’y a pas de téléobjectif répertorié. Il ajoute que « l’IMX787 est une énorme mise à niveau par rapport à l’ancien IMX363 et devrait faire du 7a un choix encore meilleur pour la qualité de la caméra dans le milieu de gamme ».

Une annonce en 2023

Il dit également que la dalle 1080p proviendra de Samsung et comprendra un taux de rafraîchissement de 90 Hz. À titre de comparaison, le Pixel 6a présente un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Et le Lynx (encore une fois, probablement le Pixel 7a) sera le premier appareil alimenté par Google Tensor à avoir une puce Qualcomm Wi-Fi Bluetooth, la WCN6740.

Le Pixel 6a est sorti en juillet dernier et le Pixel 7a ne sera très probablement pas dévoilé avant l’année prochaine. Si ces rumeurs sont vraies, le Pixel 7a pourrait être un grand pas en avant par rapport à son prédécesseur.