Le gestionnaire de tâches de Windows 11 se dote d’une nouvelle fonctionnalité majeure

« Nous avons ajouté la possibilité d’utiliser votre thème préféré dans le Gestionnaire des tâches, quel que soit le thème actif dans Windows. Vous pouvez le définir dans la page des paramètres du Gestionnaire des tâches. Le Gestionnaire des tâches prend également en charge les thèmes des boîtes de dialogue de l’application. Toutes les boîtes de dialogue, à l’exception de “Exécuter une nouvelle tâche” et de la boîte de dialogue Propriétés, prennent désormais en charge les thèmes et adhèrent soit au thème spécifique de l’application, soit au thème Windows », poursuit la société.

« Nous apportons le filtrage des processus au Gestionnaire des tâches. C’est la principale demande de nos utilisateurs pour filtrer/rechercher des processus. Vous pouvez filtrer en utilisant le nom binaire, le PID ou le nom de l’éditeur », explique Microsoft. « L’algorithme de filtrage fait correspondre le mot-clé contextuel avec toutes les correspondances possibles et les affiche sur la page actuelle. Le filtre est également appliqué lorsque vous passez d’une page à l’autre. Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier ALT + F pour vous concentrer sur la boîte de filtre. Il s’agit d’une fonctionnalité utile si vous souhaitez isoler un processus ou un groupe de processus et prendre des mesures ou simplement surveiller les performances des processus filtrés ».

La plus récente version preview de Windows 11 envoyée au canal bêta comprend un champ de recherche, ce qui rend l’ensemble beaucoup plus simple et pratique.