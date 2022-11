Twitter vous bannira si vous vous faites passer pour quelqu’un d’autre

Depuis qu’Elon Musk a pris le contrôle de Twitter, les choses changent ! La vérification de compte Twitter sera désormais rémunérée et la plateforme sera plus stricte envers les comptes usurpant l’identité d’autres personnes. Un récent tweet d’Elon Musk révèle que les usurpateurs d’identité seront définitivement suspendus.

Elon Musk révèle que les comptes usurpant l’identité d’autres personnes sans utiliser le terme « parodie » seront définitivement suspendus, et ce sans avertissement. Copier des personnes sur Twitter n’a jamais été accepté, mais la première étape était un avertissement (basé sur les politiques de Twitter), suivi d’une suspension temporaire si nécessaire.

Going forward, any Twitter handles engaging in impersonation without clearly specifying “parody” will be permanently suspended

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2022