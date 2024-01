CES 2024 : Nouvelle ère de streaming avec Amazon : Matter Casting arrive sur Prime Video

Amazon a été le premier à ajouter la prise en charge de Matter Casting, dont il est cofondateur, pour aider les utilisateurs à contrôler les téléviseurs et les appareils de streaming directement à partir d’une application connectée, rapporte The Verge.

Lors d’une annonce faite au CES cette semaine, le géant de la vente en ligne et de la technologie, Amazon, a confirmé que la prise en charge de Matter Casting serait intégrée à son application Prime Video afin que les utilisateurs puissent diffuser du contenu sur d’autres appareils Amazon.

Cette fonction est actuellement disponible pour le Echo Show 15, le plus grand écran connecté d’Amazon, ainsi que pour la Fire TV, mais l’entreprise précise qu’elle sera bientôt disponible pour les Fire TV, y compris les téléviseurs Panasonic avec Fire TV intégrée.

Pour utiliser cette fonctionnalité, il vous suffit d’ouvrir votre application Prime Video sur votre téléphone ou votre tablette, d’appuyer sur le bouton de diffusion et, à côté des autres options de diffusion, vous verrez désormais le Echo Show 15 comme choix de diffusion si vous en avez un. D’autres applications seront prises en charge au cours de l’année à venir, notamment Plex, Sling TV, Starz, ZDF et Pluto TV.

Chris DeCenzo, ingénieur principal chez Amazon, a déclaré à The Verge : « Nous développons ce service depuis plusieurs années et nous voulons que Matter Casting soit disponible partout ».

Qu’est-ce que le Matter Casting ?

Matter Casting fonctionne de la même manière que AirPlay d’Apple ou Chromecast de Google. Toutefois, son principal atout est qu’il sera disponible pour tous les fabricants d’applications ou de matériel et qu’il ne sera pas limité à un système d’exploitation spécifique ou à des partenariats exclusifs.

Son objectif est de relier tous les appareils de tous les fabricants par le biais d’une communication d’application à application et même d’une commande vocale. Elle permettrait aux utilisateurs de contrôler leur téléviseur — en changeant les chaînes et le volume et en contrôlant les entrées et les sorties, par exemple — ainsi que d’autres appareils contrôlables dans leur maison, tels que les sonnettes, les lumières et le chauffage, le tout via un protocole unique permettant à tous les produits de communiquer en utilisant le même langage.

Cela permet d’éliminer les problèmes que rencontrent actuellement les consommateurs lorsqu’ils utilisent une variété de produits provenant de différents fabricants. Par exemple, l’Apple TV ne peut être diffusée que via Apple Airplay, et la sonnette Ring ne peut être contrôlée que par des appareils Amazon ou par votre smartphone ou tablette. Matter vise à supprimer les restrictions de diffusion et d’utilisation liées aux appareils en reliant tous les appareils entre eux, ce qui signifie que vous pourriez contrôler votre sonnette Ring sur votre téléviseur connecté, si vous le souhaitiez.

Cependant, alors qu’Apple et Google disposent de leurs propres capacités de streaming, rien n’indique pour l’instant qu’ils ont l’intention d’intégrer Matter dans leurs produits. De Cenzo a déclaré à The Verge qu’il serait préférable pour l’ensemble du secteur que ces entreprises s’engagent dans cette voie. « Nous croyons aux normes ouvertes parce qu’elles simplifient les choses pour les développeurs », a-t-il déclaré.