CES 2024 : Lockly Visage introduit la reconnaissance faciale dans les verrous connectés

Le CES est l’endroit où nous découvrons tous ces gadgets technologiques cool que vous voyez dans les films devenir une réalité, et avec le dernier verrou intelligent de Lockly, la reconnaissance faciale arrive enfin à nos portes d’entrée. Oui, maintenant vous pouvez déverrouiller votre porte d’entrée comme Tom Cruise.

La société de verrous connectés présente son tout dernier produit au CES 2024 cette semaine. Le Lockly Visage à 349 dollars avec reconnaissance faciale peut remplacer votre pêne dormant standard et transformer votre entrée en un havre de haute technologie. Il suffit de vous approcher et la porte se déverrouillera. Le verrou connecté fonctionne également avec la clé domestique d’Apple et un lecteur d’empreintes digitales pour d’autres options d’entrée à domicile.

La reconnaissance faciale est déjà une chose dans les sonnettes vidéo — Apple Home et Google Home la prennent tous deux en charge pour vous dire qui est à votre porte d’entrée — mais c’est la première fois qu’elle est intégrée dans un verrou connecté grand public. Alors que le déverrouillage par empreinte digitale est déjà une option populaire sur les verrous connectés (et, à mon avis, le moyen le plus simple et le plus rapide de déverrouiller une porte), la reconnaissance faciale rendra tout le processus totalement mains libres. Philips a également sorti un nouveau verrou biométrique qu’il lance au CES cette année : le pêne dormant intelligent Wi-Fi Palm Recognition à 359,99 dollars utilise un scanner de paume intégré pour déverrouiller votre porte.

Cependant, le Visage a de vraies vibrations de Minority Report en termes de design, et si vous n’aimez pas un look high-tech, ce n’est probablement pas pour vous. Selon Lockly, le déverrouillage du visage utilise la reconnaissance faciale binoculaire à travers deux capteurs IR de résolution de 2 mégapixels pour déverrouiller votre porte à l’approche. Il peut stocker jusqu’à 100 profils de visage, afin que vos amis et votre famille puissent également entrer sans les mains. La société dit qu’il se déverrouillera lorsque vous serez à moins de 80 centimètres et devrait le faire en moins de 1,5 seconde.

Le verrou dispose d’un clavier numérique et de cartes et de balises RFID comme autres options d’accès au-delà de la numérisation de votre visage. De plus, vous pouvez utiliser une clé normale. Le Visage fonctionne avec l’application smartphone Lockly pour le contrôle à distance du verrou et le partage et la gestion de l’accès. Il est également équipé de radios pour permettre tout ce qui précède, y compris le Wi-Fi, le Bluetooth, le NFC et le RFID.

Pour l’intégration de la maison connectée et de l’assistant vocal, le verrou fonctionnera avec Apple Home, Amazon Alexa et Google Assistant lorsqu’il arrivera cet été. La société affirme que le Visage est compatible avec la nouvelle norme de maison intelligente Matter, bien qu’il attende encore la certification officielle.

Un Hub Matter

Parlant de Matter, Lockly tient une promesse faite au CES l’année dernière d’ajouter le support de Matter à ses verrous existants. La société lance un Matter Link Hub à 79,99 dollars plus tard cette année. Il s’agit d’un appareil à brancher que Lockly dit pouvoir intégrer la plupart des produits Lockly existants dans Matter, y compris le Flex Touch Fingerprint Deadbolt, l’Access Touch et le Secure Plus. Cela ajoutera également pour la première fois le support d’Apple Home à ces verrous. Le Matter Link Hub remplacera tout hub Lockly existant que vous utilisez avec votre verrou, vous n’aurez donc pas besoin de deux.

Lockly a également annoncé le premier verrou à empreinte digitale certifié Z-Wave en partenariat avec Alarm.com, ce qui signifie que vous pouvez l’intégrer à n’importe quel système de sécurité domestique alimenté par Alarm.com. Le Lockly Guard Deadbolt Z-Wave et une version sans accès par empreinte digitale seront disponibles directement auprès des installateurs professionnels.