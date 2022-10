La norme Matter pour les maisons connectées est officiellement lancée aujourd’hui

Depuis plus de deux ans, une alliance d’entreprises technologiques travaille sur Matter, une norme unifiée de connexion des appareils de la maison connectée qui vise à résoudre toutes les complexités des produits actuels. Aujourd’hui, la norme Matter est prête pour le prime time.

La norme de connectivité open source a été élaborée autour de la conviction commune que les appareils de la maison connectée doivent s’intégrer de manière transparente à d’autres systèmes et être sûrs et fiables.

La Connectivity Standards Alliance, qui regroupe Amazon, Apple, Comcast, Google et SmartThings, a annoncé hier que la spécification Matter 1.0 est désormais complète. Les produits peuvent maintenant passer les tests en laboratoire pour recevoir la certification, y compris les appareils déjà sur le marché, ce qui est la dernière étape pour ajouter le support Matter.

Lorsque l’idée de Matter a été lancée en 2019, beaucoup de gens pensaient que cela n’arriverait jamais. Apple, Google, Amazon et Samsung s’assoient à une table ensemble et proposent un plan pour travailler sur la fragmentation de la maison connectée ? Des concurrents féroces dans le domaine de la fabrication, tels que les fabricants de serrures Yale et Schlage et les fabricants de lampes Philips Hue et GE Lighting, développant une norme universelle qui permettrait à leurs produits de fonctionner ensemble dans n’importe quel écosystème ? Cela ressemblait à une chimère. Et à mesure que les retards s’accumulaient, on avait parfois l’impression que Matter n’arriverait jamais. Mais aujourd’hui, on y est !

Matter utilise une combinaison d’Ethernet, de Thread (une méthode de connectivité à faible consommation pour les appareils alimentés par batterie), de Wi-Fi et de Bluetooth Low Energy pour configurer et gérer les appareils de la maison connectée.

L’objectif de Matter est de créer un seul écosystème partagé qui fonctionne avec tous les appareils et hubs de la maison intelligente — avec un peu de chance, la douleur de l’achat d’appareils compatibles avec HomeKit d’Apple ou la double vérification qu’une certaine ampoule fonctionne avec Alexa devrait devenir un lointain souvenir.

Les premiers appareils bientôt lancés !

Maintenant que Matter est officiellement arrivé, nous devrions voir les premiers appareils et hubs certifiés apparaître bientôt. Le nouveau routeur Nest Wi-Fi Pro de Google, par exemple, promet d’être un hub Matter une fois qu’il aura passé la certification requise.

Un événement officiel de lancement de Matter est prévu pour le 3 novembre, mais les premiers appareils Matter pourraient apparaître d’un jour à l’autre. Les entreprises peuvent commencer à vendre des appareils Matter ou à mettre à niveau les appareils existants dès qu’ils sont certifiés. Il y a eu beaucoup de confusion et de questions sur la façon dont les appareils Matter fonctionneront dans nos maisons. Avec la sortie de Matter et l’ouverture du programme de certification, il semble que nous le saurons bientôt.