Des employés de TikTok en Chine ont accédé aux données d’utilisateurs européens sur l’application

ByteDance, la société propriétaire de TikTok, a souvent nié que le gouvernement chinois la contrôle. Depuis lors, les autorités de l’Union européenne et des États-Unis surveillent de près l’application. La Commission irlandaise de protection des données, le principal organisme de réglementation de l’UE, a également enquêté sur l’application en raison de deux problèmes de confidentialité. L’organisme de surveillance enquête sur la façon dont TikTok traite les données personnelles des enfants et sur le respect de la législation européenne lors du transfert de données personnelles vers des pays tels que la Chine.

« Nos efforts sont centrés sur la limitation du nombre d’employés ayant accès aux données des utilisateurs européens, la minimisation des flux de données en dehors de la région et le stockage local des données des utilisateurs européens », a-t-elle ajouté. Elle a également déclaré que cette approche était soumise à une série de contrôles de sécurité robustes et de protocoles et méthodes d’approbation reconnus par le RGPD (règlement général sur la protection des données).

Elaine Fox a expliqué que « nous autorisons certains employés de notre groupe d’entreprises situés au Brésil, au Canada, en Chine, en Israël, au Japon, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour, en Corée du Sud et aux États-Unis à accéder à distance aux données des utilisateurs européens de TikTok ». Fox, responsable de la confidentialité de TikTok pour l’Europe, a déclaré dans un communiqué mercredi dernier qu’ une équipe mondiale a aidé à maintenir une expérience utilisateur cohérente, engageante et sûre .