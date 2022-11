Voici Matter ! 190 appareils sont certifiés pour la norme de la maison connectée

Si vous souhaitez en savoir plus sur Matter, vous pouvez consulter mon article qui explique ce qu’est le protocole et ce qu’il signifie pour vous.

Lors de l’événement, un certain nombre de sociétés ont annoncé de nouveaux produits avec le support de Matter. Voici quelques-unes des annonces les plus importantes :

Développée en collaboration avec Samsung, Amazon, Google, Apple et de nombreuses autres sociétés de maison connectée, Matter vise à fixer l’interopérabilité entre les appareils de maison intelligente . Comme l’explique l’ASC dans sa vidéo ci-dessous, l’achat d’articles pour la maison connectée devrait être aussi facile que l’achat de tout autre article pour la maison. Il s’agit essentiellement d’un effort visant à faciliter l’élaboration d’une maison intelligente pour les consommateurs et à convaincre les sceptiques de se lancer dans l’aventure.

Le rêve de la maison connectée des années 2000, où tous les services et appareils sont interconnectés pour fournir un service continu adapté aux besoins de chaque utilisateur, s’est avéré difficile à réaliser. De nombreuses personnes ont adhéré au concept, mais le résultat est moins une solution unifiée qu’un patchwork de bizarreries incompatibles. Même les principaux acteurs du secteur, tels que Google et Apple, ont privilégié leurs propres protocoles au détriment des autres, créant ainsi des conflits logiciels et des cas particuliers embarrassants où des acteurs intelligents dépensent de l’argent pour une technologie qui ne fonctionne pas.