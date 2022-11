Le plan de vérification Twitter d’Elon Musk est léger en termes de vérification : il suffit de payer

Elon Musk aurait chargé les employés de Twitter de lancer l’abonnement Twitter Blue mis à jour – et plus onéreux – dès lundi prochain. Proposé à 8 dollars par mois, l’abonnement est désormais lié au système de vérification des comptes. Si vous voulez conserver la coche bleue tant convoitée, vous devez payer ou la perdre. Pour ceux qui n’ont pas de badge vérifié, c’est l’occasion d’une vie (à condition de payer).

Le système remanié d’abonnement à Twitter Blue sera déployé aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cependant, le journaliste du Times Ryan Mac a tweeté qu’il était également prévu de s’étendre au marché européen.

We saw internal docs with more insight into the new Twitter Blue:

-Launch on Nov. 7 but only in current markets (US, CA, Aus, NZ)

-Check marks for subscribers, no current ID authentication

-Some features announced by Musk won’t be ready

-Euro launch soonhttps://t.co/K646aQrThi pic.twitter.com/1jToHytXfi

