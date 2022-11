Le bouton d’édition de Twitter pourrait bientôt être gratuit pour tous les utilisateurs

Avec les grands changements à venir sur la plateforme, supprimer le bouton d’édition de Twitter Blue et le donner à tout le monde semble pouvoir vraiment se produire. Et si les sources de Casey s’avèrent exactes, le changement pourrait être tout proche.

Musk et son cercle restreint, ainsi qu’un certain nombre de cadres supérieurs qui conservent leur emploi, auraient passé le week-end à essayer de déterminer la direction exacte à donner à la plateforme et à sa communauté mondiale de quelque 230 millions de personnes.