Les Nothing ear (2) sont en préparation et pourraient être lancés très bientôt

Nothing a récemment présenté son deuxième produit audio, les Ear (stick) et il se pourrait qu’elle en prépare un troisième modèle. Possiblement appelés Nothing ear (2), les nouveaux écouteurs entièrement sans fil devraient être lancés très bientôt, comme le laisse entendre une nouvelle fuite.

L’informateur SnoopyTech a révélé que les Nothing ear (2) seront lancés en décembre et qu’un communiqué officiel devrait être publié prochainement. Si cette information est authentique, ce serait assez tôt pour que Nothing lance un nouveau produit, étant donné qu’elle vient d’en lancer un il y a quelques semaines.

Nothing ear (2) will launch in December, official announcement soon. — SnoopyTech (@_snoopytech_) October 30, 2022

Cela vient après la fuite d’un rendu des Nothing ear (2) qui est récemment apparu. Le rendu, posté par 91 Mobiles, nous donne un aperçu du même modèle de design transparent que Nothing suit pour ses produits. Celui-ci partage une forte ressemblance avec les Nothing ear (1). La différence est que les écouteurs entièrement sans fil portent la marque ear (2) au lieu de celle de la société. Cependant, il s’agit d’une rumeur et nous ne savons pas si c’est ce à quoi ressemblera la nouvelle génération d’écouteurs de Nothing.

En ce qui concerne les entrailles, il n’y a aucun mot sur ce qui sera inclus. Mais, nous nous attendons à de meilleures performances, un ANC amélioré, de meilleurs contrôles et une plus grande autonomie de la batterie. Le prix pourrait également être analogue (149 euros), mais il est trop tôt pour se prononcer.

Dans des nouvelles connexes, les Nothing Ear (stick) sont livrés avec un boîtier cylindrique et devraient être beaucoup plus confortables que les ear (1). Ils offrent jusqu’à 29 heures d’autonomie, des commandes par clic, et plus encore. Cependant, il n’y a pas de support pour l’annulation active du bruit. Il coûte 119 euros.