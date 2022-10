by

Elon Musk prend le contrôle de Twitter et aurait licencié le PDG et le directeur financier

Selon des sources familières avec la transaction, Twitter et Elon Musk ont officiellement conclu l’accord du milliardaire pour acheter la société pour 54,20 dollars par action, soit environ 44 milliards de dollars, dans la nuit de jeudi à vendredi, comme le rapportent le WSJ et d’autres.

Au début de l’année, Musk avait initialement accepté d’acheter Twitter pour 44 milliards de dollars en avril, puis avait menacé de se retirer de l’opération, avant de changer à nouveau d’avis ce mois-ci et de déclarer qu’il irait jusqu’au bout de l’opération.

Selon les sources, Musk a licencié le directeur financier Ned Segal et le PDG Parag Agrawal le même soir. Vijaya Gadde, directeur juridique, a également été licencié. Cette semaine, selon les sources, Musk a visité le bureau de San Francisco de Twitter, où il a rencontré les membres du personnel et a eu des conversations informelles avec eux autour d’un café.

Vendredi, il y aura probablement un rassemblement de tous les employés. Musk a posté une vidéo dans laquelle il portait un évier lorsqu’il est arrivé au siège de Twitter en début de semaine et a tweeté : « Entering Twitter HQ-Let that sink in! » (Entrée au siège de Twitter).

L’accord, qui permettra à Twitter de redevenir une entreprise privée, élargit l’empire commercial de Musk, qui comprend Tesla Inc, l’entreprise automobile ayant la plus grande valeur au monde, et Space Exploration Technologies Corp, ou SpaceX.

Musk, le plus grand actionnaire individuel de Twitter, avait déclaré qu’il paierait l’acquisition en grande partie en espèces et avec une partie des co-investisseurs, y compris 13 milliards de dollars de dette. Musk semblait être sur le point d’acquérir la plateforme avant l’heure limite de 17 heures vendredi. Selon le Wall Street Journal, les banques ont commencé à financer l’opération. Musk a également mis à jour sa bio Twitter pour devenir « Chief Twit », a pénétré dans les bureaux de la plateforme à San Francisco et a transmis un message aux annonceurs sur Twitter.

Selon Erik Gordon, professeur de droit des sociétés à l’université du Michigan, Twitter demanderait à la Cour de chancellerie du Delaware d’abandonner les poursuites engagées contre Musk au sujet de l’achat de 44 milliards de dollars après le nouvel accord. Le juge de la Cour de chancellerie du Delaware qui supervise le procès de Twitter contre Musk leur a donné jusqu’au vendredi 28 octobre pour trouver un accord ou s’exposer à un procès de 5 jours le mois prochain. Après s’être fait dire de faire des choses sur Twitter et avoir vu ses SMS privés rendus publics, Musk s’est rendu à la table des négociations.

La prise de contrôle par Musk soulève des doutes sur la manière dont il va ajuster le modèle de revenus de la plateforme et la police du contenu. Twitter, comme d’autres réseaux sociaux, repose principalement sur la publicité numérique et a connu des difficultés récemment en raison de l’instabilité économique.

À la suite de l’acquisition, il sera coincé avec des milliards de dettes, ce qui augmentera les coûts pour une société qui a perdu de l’argent au cours de 8 de ses 10 derniers exercices financiers.

