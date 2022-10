Le Motorola Razr 2022 fait (enfin) ses débuts internationaux à 1 199 €

L’attente est terminée. Motorola lance officiellement son Razr 2022 dans le monde entier. Ce dernier est la dernière itération de la gamme pliable de l’entreprise. Le Razr 2022 combine le design iconique et quelque peu nostalgique du passé avec la modernité et la technologie mobile de pointe que le 21e siècle a à offrir.

Il convient de noter que le Razr 2022 a fait ses débuts (mouvementés) en Asie il y a quelque temps. Même si Motorola a confirmé très tôt que le Razr 2022 serait disponible à l’international, il a fallu près de 3 mois à la société pour y parvenir.

Néanmoins, aujourd’hui marque le début de la disponibilité internationale du Razr 2022 sur certains marchés européens. Le smartphone pliable à clapet a une tâche très ambitieuse à accomplir : s’attaquer au Galaxy Z Flip 4 de Samsung, le roi des smartphones pliables, et peut-être même lui donner du fil à retordre. Mais, le Razr 2022 a-t-il ce qu’il faut pour réussir ?

Le Razr 2022 conserve l’essence de l’extérieur de son prédécesseur, mais Motorola a fait un effort clair pour moderniser le look du pliable. Le menton (bord sous l’écran) a disparu et la nostalgie est désormais parfaitement conciliée avec le minimalisme moderne, pour un nouveau design iconique. En tant que smartphone pliable, le Razr 2022 disposera de deux écrans. L’écran de couverture Quick View mesure désormais 2,7 pouces, ce qui donne aux utilisateurs beaucoup plus de liberté pour utiliser pleinement leur smartphone lorsqu’il est plié grâce à son écran secondaire. Cependant, l’écran principal est la véritable vedette. Il est doté d’une superbe dalle OLED de 6,7 pouces d’une résolution full HD+, avec un taux de rafraîchissement impressionnant de 144 Hz. L’écran est certifié HDR10+ et prend en charge 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3.

Motorola affirme que l’écran principal « répond aux normes cinématographiques en matière de précision », ce qui devrait faire du Razr 2022 un superbe appareil de consommation de médias (à moins que le rapport d’aspect de l’écran ne soit gênant).

Focus sur la photo

Le facteur de forme pliable à clapet permet au Razr 2022 de prendre en charge Flex View. Essentiellement, le smartphone peut se tenir debout sur lui-même, à un certain nombre d’angles de vue différents, permettant l’utilisation de l’appareil en mains libres. Sans oublier l’avantage supplémentaire de disposer d’un trépied intégré pour prendre des photos.

Motorola affirme que le Razr 2022 est doté du « capteur photo le plus avancé jamais placé dans un smartphone à clapet ». Le capteur photo principal est un capteur de 50 mégapixels, finement réglé pour des performances supérieures en basse lumière grâce à la technologie Ultra Pixel utilisée par Motorola. En outre, le Razr 2022 dispose également d’un objectif secondaire ultra-large de 13 mégapixels et d’une caméra frontale de 32 mégapixels. Dans l’ensemble, les photos devraient être époustouflantes. Il convient de noter que le module caméra avancé du Razr 2022 lui permet d’enregistrer des vidéos en 8K.

Le Razr 2022 est alimenté par le Snapdragon 8+ Gen 1 — le SoC le plus puissant de Qualcomm à ce jour. C’est la première fois qu’un smartphone pliable Razr est lancé avec un processeur phare à part entière, donc les performances brutes ne devraient pas poser de problème. L’appareil est équipé d’Android 12, de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne. La batterie a connu une augmentation de 25 % (pour un grand total de 3 500 mAh) et le smartphone offre un support de la charge TurboPower de 30 W par son port USB-C.

La qualité audio devrait être au top puisque le Razr 2022 apporte l’expérience sonore spatiale de Dolby Atmos. Enfin, le smartphone pliable prend en charge la connectivité 5G et dispose d’une certification IP52.

Prix et disponibilité

Les utilisateurs peuvent acheter le Razr 2022 à partir d’aujourd’hui, 25 octobre. Il aura un prix de 1 199 € et est proposé dans une seule option de couleur — noir satiné. Seule la version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage de l’appareil est actuellement disponible en Europe.