Le futur smartphone pliable de Huawei Pocket S sera révélé la semaine prochaine

Le nouveau smartphone à clapet pliable de Huawei sera appelé Pocket S et sera disponible dans au moins quatre couleurs différentes : bleu, vert, rose et jaune. D’après les précédentes rumeurs, Huawei devrait lancer une version légèrement moins chère du Pocket S, qui embarquera un processeur Qualcomm Snapdragon 778G moins puissant.

Huawei n’est plus ce qu’elle était avant que l’entreprise ne soit interdite aux États-Unis, mais cela ne signifie pas que le géant chinois n’est plus intéressé par la concurrence sur le marché des smartphones. Des dizaines de nouveaux smartphones Huawei sortent chaque mois dans de nombreuses régions du monde, mais pas aux États-Unis.