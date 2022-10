Chrome va vous obliger à effectuer une mise à niveau de Windows 7

Si vous êtes toujours sous Windows 7 ou Windows 8.1, il est peut-être temps pour vous de faire une mise à jour. Google a décidé de mettre fin à la prise en charge par Chrome des versions obsolètes du système d’exploitation de Microsoft. En effet, Google va publier la version finale de Chrome pour Windows 7 et Windows 8.1 au cours de l’année prochaine.

Lorsque de nouvelles mises à jour sortent, certaines personnes aiment les installer immédiatement, d’autres préfèrent attendre, et d’autres encore choisissent de ne pas les mettre à jour du tout. C’est notamment le cas pour les mises à jour majeures du système d’exploitation. Pour ceux qui s’accrochent encore à Windows 7 ou 8.1, il semble que Google va les obliger à faire un choix.

Sur le blog Google Help sur Chrome, la société déclare qu’elle mettra fin à la prise en charge de Windows 7 et 8.1 avec l’arrivée de Chrome 110. Prévu pour le 7 février 2023, les utilisateurs de Chrome devront être sur Windows 10 ou 11 s’ils veulent continuer à recevoir l’accès aux nouvelles builds de Chrome.

Si vous utilisez toujours Windows 7 ou 8.1, vous aurez toujours accès au navigateur Chrome. Toutefois, vous n’aurez accès à aucune des améliorations apportées par Google à Chrome tant que vous n’aurez pas mis à jour votre système d’exploitation.

En fait, Google vous demande ce qui compte le plus pour vous : Windows 7 ou Chrome ?

Windows 7 ou Chrome ?

Du point de vue de la sécurité, il est toujours recommandé de procéder à une mise à jour dès que possible pour corriger les bugs et les vulnérabilités. Donc, si vous ne voulez pas vous inquiéter des virus et d’autres problèmes, il est peut-être temps d’accepter l’inévitable et de procéder à une mise à jour.

Bien que Windows 7 soit sorti pour la première fois en 2009 et que Microsoft a officiellement mis fin à son support en 2020, les données suggèrent que le système d’exploitation est toujours en cours d’exécution sur un grand nombre d’appareils : pas plus tard que l’année dernière, ce nombre était estimé à au moins 100 millions de PC. Cela signifie qu’un grand nombre de personnes pourraient bientôt disposer à la fois d’un système d’exploitation et d’un navigateur Web non pris en charge, ce qui pourrait représenter un risque important pour la sécurité.