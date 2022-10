WhatsApp est de nouveau en ligne après une panne majeure de deux heures

Propriété du groupe Meta, WhatsApp a connu une panne majeure qui a affecté l’application de communication pendant deux heures aujourd’hui. Le service a commencé à connaître des problèmes vers 9h30 ce matin, les utilisateurs étant accueillis par un message de « connexion ». Le site web de WhatsApp affichait également une erreur du type “Assurez-vous que votre ordinateur dispose d’une connexion Internet active”.

Les problèmes ont affecté les utilisateurs dans le monde entier et ont été résolus vers 11 heures.

Downdetector a révélé de multiples plaintes de consommateurs de l’application. Jusqu’à présent, aucune déclaration n’a été publiée par Whatsapp ou Meta.

User reports indicate Whatsapp is having problems since 3:17 AM EDT. https://t.co/cvGsWTfsWq RT if you’re also having problems #Whatsappdown

—Downdetector (@downdetector) October 25, 2022