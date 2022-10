YouTube propose à tous les utilisateurs de pincer pour zoomer et de modifier la navigation des vidéos

YouTube vient d’annoncer une nouvelle refonte visuelle, qui vise cette fois à améliorer l’expérience de visionnage à tout moment. Par exemple, YouTube ajoute un mode dit « Ambiant », une fonctionnalité qui, selon l’entreprise appartenant à Google, a été accueilli avec beaucoup d’enthousiasme pendant la phase de test.

« En utilisant l’échantillonnage dynamique des couleurs, le mode ambiant introduit un effet subtil pour que la couleur de fond de l’application s’adapte à la vidéo. Nous nous sommes inspirés de la lumière que les écrans diffusent dans une pièce sombre et nous avons voulu recréer cet effet pour que les spectateurs soient attirés directement par le contenu et que la vidéo soit encore plus visible sur notre page de visualisation. Cette fonctionnalité sera disponible sur le Web et les mobiles dans le thème sombre », explique YouTube.

En outre, YouTube a introduit le zoom par pincement pour tous et la recherche précise avec un aperçu plus utilisable pour vous aider à trouver la section de la vidéo que vous recherchez. La nouvelle fonction « pincer pour zoomer » de YouTube vous permet de zoomer sur les vidéos de la même manière que sur les photos.

Si cela vous semble familier, c’est parce que YouTube a commencé à tester cette fonctionnalité avec les abonnés de YouTube Premium en août. La recherche précise fait également son apparition (enfin), ce qui devrait vous permettre de rembobiner (ou d’avancer rapidement) les vidéos à un endroit précis. Lorsque vous faites défiler une vidéo, YouTube ouvre une vue image par image, ce qui facilite grandement la recherche et le visionnage d’une certaine section.

Parallèlement, YouTube affine également le mode sombre de manière à ce que l’application paraisse encore plus sombre non seulement sur le Web, mais aussi sur les mobiles et les téléviseurs connectés.

En cours de déploiement

Et comme le rafraîchissement visuel concerne avant tout l’expérience de visionnage, YouTube transforme également les liens YouTube dans les descriptions des vidéos en boutons. « Maintenant, nous rendons la page de visionnage plus facile pour les yeux : les liens YouTube dans les descriptions des vidéos seront remplacés par des boutons, et les actions fréquentes telles que “J’aime”, “Partager” et “Télécharger” sont désormais formatées pour minimiser les distractions. Le bouton d’abonnement fait également l’objet d’une retouche : sa nouvelle forme et son contraste élevé le mettent vraiment en valeur et, bien qu’il ne soit plus rouge, il est plus facile à trouver et beaucoup plus accessible à tous sur les pages de veille et les pages des chaînes », explique la société.

La nouvelle refonte visuelle est en cours de déploiement pour les utilisateurs, mais bien sûr, ne soyez pas trop surpris si le processus ne se termine pas du jour au lendemain. Le plus probable est que nous devrions tous voir la nouvelle version de YouTube dans quelques jours seulement.