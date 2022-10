Microsoft vend un mini-PC avec un Snapdragon 8cx Gen 3, 32 Go de RAM et 512 Go de stockage

Microsoft vend un mini-PC avec un Snapdragon 8cx Gen 3, 32 Go de RAM et 512 Go de stockage

Le nouveau Windows Dev Kit 2023 de Microsoft est un ordinateur de bureau compact conçu comme une plateforme pour les développeurs désireux de créer des applications fonctionnant en mode natif sur les PC Windows équipés de processeurs ARM. Mais ce mini-PC est également l’un des ordinateurs Windows on ARM les plus puissants disponibles à l’heure actuelle.

Il est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 et dispose de 32 Go de mémoire LPDDR4x et d’un SSD de 512 Go logés dans un châssis de 196 x 152 x 27,6 mm qui pèse 960 g.

Microsoft a révélé pour la première fois qu’elle travaillait sur ce Dev Kit au début de l’année, alors qu’il était connu sous le nom de code Project Volterra. Maintenant que l’ordinateur est prêt pour le prime time, Microsoft lui donne un nom officiel. Les spécifications complètes ont également été révélées, et nous savons que l’ordinateur dispose de deux ports USB 3,2 Gen 2 Type-C, de trois ports USB 3.2 Gen 2 Type-A, d’un mini DisplayPort, d’une prise Ethernet et de la prise en charge des connectivités sans fil Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1.

Le système est doté d’un module sTPM pour la sécurité et d’un boîtier fabriqué à partir de 20 % de plastique recyclé provenant des océans. Il est livré avec Windows 11 Pro et, comme son nom l’indique, il est destiné aux développeurs et prend en charge des fonctionnalités telles que le Windows Subsystem for Linux, les machines virtuelles et les outils de développement, notamment Visual Studio et VSCode.

Visual Studio 2022 17,4 fonctionne désormais en mode natif sur Arm avec de bien meilleures performances, et .NET 7 comprendra des performances améliorées pour Arm. Des previews des versions Arm de Visual C++ et du Windows App SDK sont également disponibles. « D’autres applications, outils, frameworks et packages sont en cours de portage pour cibler nativement Windows on Arm et seront disponibles dans les mois à venir », explique Pavan Davuluri, CVP, Windows Silicon & System Integration. « En attendant, grâce à la puissante technologie d’émulation de Windows 11, les développeurs pourront exécuter de nombreuses applications et outils x64 et x86 non modifiés sur leur Windows Dev Kit ».

Ce Windows Dev Kit aura également accès aux versions natives Arm de Microsoft Teams, Office, Edge et OneDrive sync. Microsoft espère que ce dispositif encouragera le développement d’applications Windows on Arm, afin que nous puissions enfin voir plus d’applications fonctionner en natif sur les ordinateurs portables alimentés par une puce Arm.

Le côté logiciel sera la partie la plus importante

Le processeur Snapdragon 8cx Gen 3 de Qualcomm est censé offrir des performances 85 % supérieures à celles du Snapdragon 8cx Gen 2, ce qui en fait le processeur ARM le plus puissant à ce jour pour les PC Windows (bien que l’on ne sache pas exactement comment il se positionne par rapport aux dernières puces ARM d’Apple pour les Mac et les iPad, ou si c’est finalement la puce qui permettra aux ordinateurs portables Windows sur ARM de se sentir compétitifs par rapport aux PC équipés de puces x86 en termes de performances et pas seulement d’efficacité).

La puce Snapdragon 8cx Gen 3 comprend 4 cœurs de processeur ARM Cortex-X1, 4 cœurs de processeur Cortex-A78, des graphismes Adreno et une unité de traitement neuronal (NPU) qui, selon Qualcomm, fournit jusqu’à 29 TOPs de performances d’IA. Selon Microsoft, ce NPU est une caractéristique importante. Un éditeur de logiciels indépendant a déclaré qu’après avoir déplacé ses modèles d’IA pour les faire fonctionner sur le NPU, il a constaté que ces modèles fonctionnaient 80 à 90 fois plus vite qu’avec le CPU et 20 fois plus vite qu’avec le GPU, tout en laissant les cœurs du CPU libres pour d’autres tâches.

Si le Windows Dev Kit 2023 est l’un des ordinateurs Windows on ARM les plus puissants à ce jour, il constitue également l’une des options les plus abordables pour les personnes souhaitant tester un processeur ARM hautes performances compatible avec Windows. Je pense que ce n’est qu’une question de temps avant que quelqu’un n’essaie de voir si cette chose peut faire tourner Linux en mode natif.

Disponible en France

Microsoft indique que le Windows Dev Kit 2023 est disponible sur le Microsoft Store en Australie, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis.