macOS Ventura et les nouveaux MacBook Pro (2022) arrivent bientôt

La dernière version du système d’exploitation Mac d’Apple, baptisée macOS Ventura, pourrait être à une semaine du lancement. C’est ce qu’affirme le journaliste Mark Gurman dans sa lettre d’information Power On, où il est dit que macOS Ventura pourrait voir le jour dès la dernière semaine d’octobre.

Cependant, il y a de mauvaises nouvelles si vous attendez la prochaine version du MacBook Pro de 14 et 16 pouces, car Gurman pense que ces ordinateurs portables ne seront pas commercialisés avant le mois de novembre. Ce n’est pas une nouvelle sans précédent, car Apple présente souvent ses nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro en novembre, l’ayant fait avec le MacBook Pro de 16 pouces en 2019 et les premiers ordinateurs portables Apple Silicon un an plus tard.

Néanmoins, cela pourrait être un peu décevant pour tous ceux qui veulent mettre la main sur les dernières puces Apple Silicon. Alors que le Apple M2 peut déjà être trouvé dans le MacBook Air et le MacBook Pro de 13 pouces, les puces M2 Pro et M2 Max, plus puissantes, sont toujours introuvables.

Selon les rumeurs, la puce M2 Max pourrait être équipée d’un processeur à 12 cœurs, d’un GPU à 38 cœurs et d’une mémoire unifiée de 64 Go. Les spécifications attendues pour le M2 Pro sont inconnues pour le moment, mais il est possible que les puces Pro et Max soient fabriquées avec un processus de 3 nanomètres (bien qu’un processus de 5 nanomètres semble plus probable).

La lettre d’information Power On de Gurman fait également allusion au Mac Mini, qui, selon Gurman, doit recevoir une mise à niveau M2. Selon le rapport, Apple prépare également une nouvelle Apple TV équipée d’une puce A14 Bionic et de 4 Go de mémoire. De nouveaux modèles d’iPad Pro équipés de la puce M2 pourraient être annoncés « dans quelques jours », tandis que iPadOS 16 pourrait être lancé en même temps que macOS Ventura fin octobre, selon Gurman.

Qu’allons-nous retrouver dans macOS Ventura ?

Le système d’exploitation macOS Ventura d’Apple est disponible pour le public depuis l’été sous la forme d’une bêta publique, mais cela s’est accompagné des avertissements habituels sur les performances instables et les fonctionnalités inachevées. Aujourd’hui, il semble que macOS Ventura soit presque prêt pour le prime time.

Il intègre Continuité avec caméra, ma fonctionnalité macOS préférée depuis des années. Elle vous permet d’utiliser votre iPhone comme caméra d’appel vidéo, ce qui vous évite d’avoir à utiliser une webcam séparée. Elle est livrée avec quelques fonctions astucieuses intégrées, notamment les modes Portrait et Center Stage d’iOS, ainsi que Vue du bureau, qui montre votre visage et votre bureau en même temps.

Par ailleurs, macOS Ventura est livré avec Stage Manager, qui est une nouvelle façon d’organiser les fenêtres de votre bureau. Cela vous permet de regrouper des applications et d’enregistrer des espaces de travail pour le travail et les loisirs.

Il y a aussi (un tas d’autres fonctionnalités intéressantes à venir dans macOS Ventura). Avec la nouvelle que le système d’exploitation pourrait arriver dans une semaine seulement, il ne faudra pas longtemps avant que tout le monde puisse l’essayer.