Une fuite évoque le Pixel Ultra et indique qu’il sera doté d’un capteur de 1 pouce

L’événement d’automne de Google est passé sans aucune annonce du géant de Mountain View concernant la rumeur du Pixel Ultra, mais deux sources ont quelques informations supplémentaires à partager sur le prochain appareil haut de gamme de la société.

Le développeur Kuba Wojciechowski a creusé dans le code source récemment publié pour la gamme Pixel 7 qui semble avoir révélé plus de spécifications pour le Pixel Ultra, qui apparemment a pour nom de code Lynx et est connu sous l’identifiant « L10 ».

Google has recently released source code for the Pixel 7 series, revealing some new information about their upcoming foldable (Felix), the mysterious “third Pixel” (Lynx) and more. Thread 🧵 pic.twitter.com/Ca9FsHseI6 — Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) October 16, 2022

Précédemment, Kuba avait découvert que le Pixel Ultra disposerait de trois caméras arrière :

le Samsung ISOCELL GN1 de 50 mégapixels comme capteur principal qui a des pixels de 1,2 um et fait 1/1,31 pouces

le capteur Sony IMX787 de 64 mégapixels qui mesure 1/1.3 pouces pour le téléobjectif.

le capteur IMX712, non annoncé, sera utilisé pour les modules frontal et ultra-large

Cela ne correspond pas à un tweet de Ice Universe hier, qui affirme que Google travaille sur un smartphone nommé Pixel Ultra qui aura un capteur de 1 pouce. La deuxième partie du tweet est un peu ambiguë, donc bien que le géant sud-coréen est dit travailler sur un grand capteur de 1 pouce, Sony en a déjà publié un, donc si cette rumeur est authentique, on peut supposer que Google va opter pour le capteur de Sony.

Le célèbre Digital Chat Station avait précédemment laissé entendre que le fabricant d’iPhone Foxconn fabriquait le Pixel Ultra et qu’il serait doté d’une caméra principale de 50 mégapixels et d’un téléobjectif IMX787.

Des sources incohérentes

Des capteurs plus grands sont théoriquement capables de produire des images plus propres avec une gamme dynamique plus élevée. Pour référence, le Pixel 7 Pro dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un téléobjectif de 48 mégapixels et d’un module ultra-large de 12 mégapixels.

It is said that Google Pixel Ultra is under development and is expected to adopt 1 “Sensor, Samsung is about to become the smallest sensor of human flagship mobile phone (even iPhone 14 Pro is larger than S23Ultra) — Ice universe (@UniverseIce) October 17, 2022

Donc, quelle que soit la source que vous choisissez de croire, ce qui est certain, c’est que le Pixel Ultra existe bel et bien et pourrait se vanter d’avoir de meilleures caméras que le Pixel 7 Pro, ce qui pourrait l’aider à devenir le meilleur photophone. Kuba affirme également que le Pixel Ultra prendra en charge la recharge sans fil et qu’il sera doté de la puce Wi-Fi 6E et Bluetooth de Qualcomm au lieu d’opter avec la puce Broadcom BCM4389 utilisée dans les Pixel 6 et 7, ce qui, espérons-le, améliorera la connectivité WiFi et Bluetooth.

Et enfin, les extraits de code semblent suggérer que le Pixel Ultra utilisera un écran inférieur à ceux des Pixel Pro. D’autres spécifications possibles incluent la puce Tensor G2 et une construction en céramique.