Les MacBook Pro 14 et 16 pouces d’Apple pourraient ne pas arriver avant mars 2023

Il y a de mauvaises nouvelles pour les amateurs d’Apple — il semble qu’il pourrait y avoir des retards en ce qui concerne la sortie de nouveaux produits très attendus. Après le lancement assez récent de nouveaux iPhone, AirPods Pro et modèles d’Apple Watch, ainsi que du dernier iPad 2022, on peut dire qu’Apple a déjà eu un deuxième semestre bien rempli — mais beaucoup d’entre nous en attendaient davantage.

Apple sort souvent les nouvelles générations de ses produits phares au cours de la seconde moitié de l’année, juste à temps pour que les acheteurs des fêtes de fin d’année se vident les poches. Nous avons récemment eu une avalanche d’informations sur Apple, mais il n’y a eu aucune mention de nouveaux Mac, ce qui laisse les utilisateurs non mobiles un peu dans l’ignorance.

Les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces d’Apple équipés de la nouvelle puce Apple M2 pourraient ne pas arriver avant le début de l’année prochaine, selon un rapport de Mark Gurman de Bloomberg. Alors que les précédentes rumeurs laissaient entendre qu’Apple pourrait commercialiser les appareils mis à niveau d’ici la fin de l’année, Mark Gurman pense maintenant qu’ils seront lancés dans la première quinzaine de mars.

Comme le note Gurman, cette fenêtre de sortie permettrait à Apple de lancer les nouveaux MacBook à peu près en même temps que les mises à jour macOS Ventura 13.3 et iOS 16.3, qui sont attendues entre début février et mars. Cette prédiction s’aligne sur le tweet de Ming-Chi Kuo du mois d’août qui suggère qu’Apple pourrait sortir les nouveaux MacBook Pro au début de l’année prochaine.

Gurman cite la récente conférence téléphonique sur les résultats d’Apple comme une preuve supplémentaire que la gamme améliorée de MacBook Pro n’arrivera pas cette année. Au cours de la conférence, le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que la gamme de produits de la société était « prête » pour les fêtes de fin d’année, tandis que le directeur financier Luca Maestri a déclaré qu’il s’attendait à ce que le chiffre d’affaires du Mac « baisse considérablement » en décembre, potentiellement parce qu’Apple ne prévoit pas de sortir un nouveau MacBook Pro cette année.

Pas de changements majeurs

Lorsque Apple a lancé les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces en octobre dernier, les appareils ont ajouté 10,9 milliards de dollars aux revenus des Mac, et il ne semble pas qu’Apple s’attende à la même tendance cette année.

Les MacBook Pro de 14 et 16 pouces mis à niveau ne devraient pas présenter de changements majeurs en termes de design, mais ils seront probablement équipés des processeurs M2 Pro et M2 Max plus puissants. Selon Gurman, la puce M2 Max devrait comporter un CPU de 12 cœurs et un GPU de 38 cœurs, ce qui représente une amélioration par rapport aux 10 cœurs du CPU et aux 32 cœurs du GPU du M1 Max.

Alors qu’Apple a lancé son MacBook Pro de 13 pouces en juin, il est livré avec la puce M2 de base (également incluse dans le nouveau MacBook Air), qui comporte un CPU à 8 cœurs et un GPU de 10 cœurs.