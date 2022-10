La rumeur du OnePlus 11 Pro pourrait s’appeler simplement OnePlus 11

OnePlus a un peu changé son schéma de dénomination en lançant simplement le OnePlus 10 Pro et en réintroduisant sa série « T » avec le lancement du OnePlus 10T. Et cela pourrait changer à nouveau l’année prochaine, comme le suggère une nouvelle rumeur.

La célèbre source Max Jambor a révélé que le présumé OnePlus 11 Pro serait appelé le OnePlus 11, laissant ainsi la place au smartphone OnePlus non Pro après un an. Pour rappel, c’est en 2021 que le OnePlus 9 a été lancé.

The upcoming OnePlus Pro model is called OnePlus 11. — Max Jambor (@MaxJmb) October 17, 2022

Cependant, on ne sait pas si OnePlus prévoit de laisser tomber entièrement la marque Pro ou s’il prévoit de lancer d’abord le OnePlus 11 et de réserver le modèle Pro pour plus tard. Il y a des chances qu’il puisse lancer le OnePlus 11 Pro avec les éventuels smartphones de marque « R » et « T ». Jambor spécule qu’il n’y aura pas de modèle Pro au premier trimestre 2023 au moins !

Quant à ce que l’on peut attendre du prétendu OnePlus 11, nous avons beaucoup de détails. Le design du smartphone a précédemment fait l’objet d’une fuite, nous donnant un aperçu d’un nouveau design. Le OnePlus 11 pourrait présenter une massive bosse circulaire pour la caméra arrière placée comme un demi-cercle dans le coin supérieur gauche.

En ce qui concerne les spécifications, le OnePlus 11 sera comme un modèle « Pro ». Nous avons également la fiche technique possible. Selon les rumeurs, le smartphone OnePlus de nouvelle génération sera alimenté par le prochain chipset Snapdragon 8 Gen 2. Le chipset pourrait être annoncé le mois prochain. Nous pourrions également voir un écran AMOLED QHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Un lancement attendu début 2023

Le domaine de la photo pourrait loger une caméra principale de 50 mégapixels, un objectif ultra-large de 48 mégapixels et un téléobjectif de 32 mégapixels. Les rendus divulgués ont laissé entendre que la marque Hasselblad, mais puisque le OnePlus 9 standard délaissant celle-ci, nous ne savons pas comment OnePlus va s’y prendre cette fois. Une batterie de 5 000 mAh avec un support pour la charge rapide de 100 W est également attendue, ce qui sera plus rapide que la charge de 80W du OnePlus 10 Pro, mais plus lent que la charge SuperVOOC de 150W disponible pour le OnePlus 10 T. Il fonctionnera très probablement sous Android 13.

Le OnePlus 11 devrait être lancé dans la première moitié de 2023, mais rien n’est concret pour le moment.