Discord ajoute des activités, un répertoire d’applications et un abonnement Nitro moins cher

La populaire application de communication de prédilection des amateurs de jeux vidéo, Discord, diversifie son niveau premium Nitro pour toucher plus de clients avec un abonnement moins cher.

La société vient d’annoncer la disponibilité mondiale de Nitro Basic, un niveau d’abonnement plus abordable qui coûte 2,99 dollars par mois (nous ne connaissons pas encore le prix en euros), soit moins d’un tiers de l’abonnement Nitro, dont le prix est de 9,99 dollars par mois. Nitro Basic sera disponible dans le monde entier à partir du 20 octobre.

Tout comme l’offre Nitro standard, le niveau de base donne aux utilisateurs l’accès à des emojis personnalisés et au badge spécial Nitro qui apparaît sur leur photo de profil. Par rapport à l’abonnement Nitro classique qui autorise des téléchargements d’une taille de 100 Mo, Nitro Basic réduit cette allocation à 50 Mo. Cependant, le niveau de base ne permet pas de bénéficier d’avantages tels que les profils personnalisés, les avatars animés, le streaming vidéo en qualité HD, le boost de serveur gratuit et la possibilité d’accéder aux activités sur le client de bureau de Discord.

Au début du mois, Discord a commencé à expérimenter une nouvelle fonctionnalité appelée Activités dans les canaux vocaux, qui permet aux utilisateurs d’inviter des amis à participer à des jeux amusants tels que « Poker Night », « Sketch Heads », « SpellCast » et « PuttParty », et qui comprend l’intégration de YouTube.

Discord est en train de déployer cette fonctionnalité à grande échelle, donnant aux utilisateurs la possibilité de se rassembler et de profiter de jeux ou de regarder des vidéos amusantes sans quitter l’application. L’intégration de YouTube intervient plus d’un an après que le service vidéo appartenant à Google a mis hors ligne deux bots musicaux populaires de Discord. Discord teste depuis plus d’un an la fonctionnalité YouTube Watch Together, qui permet aux membres de Discord de regarder des vidéos YouTube de manière synchronisée. Bien qu’elle ne remplace pas directement les populaires robots YouTube de Discord, elle est certainement beaucoup plus interactive. Les utilisateurs de Discord peuvent créer une liste de lecture de vidéos qui peuvent être diffusées, et leurs amis devront rejoindre l’activité pour regarder et écouter.

Une seule personne a besoin de Nitro pour lancer ces jeux supplémentaires, et tout le monde peut se joindre au jeu une fois qu’il est lancé.

Faciliter la découverte des applications et introduire des fonctionnalités premium

Les intégrations d’applications dans Discord sont devenues assez populaires ces dernières années. L’entreprise passe maintenant à l’étape suivante pour tirer parti de cette croissance avec un répertoire d’applications unifié, un endroit où les administrateurs pourront voir l’ensemble du catalogue d’applications et ajouter la bonne application à leur serveur. Jusqu’à présent, la découverte d’applications était un véritable casse-tête, car les administrateurs devaient s’en remettre à la recherche ou à la visite d’un site Web, mais ce n’est plus le cas. Pour garantir la sécurité et une bonne expérience utilisateur, Discord ne répertoriera sur son répertoire d’applications que les applications vérifiées. La liste de ce répertoire d’applications comportera également un bouton « Ajouter au serveur » permettant de les intégrer en un seul clic.

Les développeurs pourront ajouter des balises à leurs applications respectives afin qu’elles puissent être découvertes dans différentes catégories en fonction de la requête de l’utilisateur.

En ce qui concerne les développeurs, Discord a également commencé à tester les abonnements aux applications, qui leur permettront de faire payer les fonctionnalités premium de leurs applications respectives. Pour l’instant, le programme est une expérience fermée à laquelle n’ont accès qu’un petit groupe de développeurs. Cependant, Discord accepte les demandes d’autres développeurs pour s’inscrire au programme d’abonnement.