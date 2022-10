Windows 11 sera doté d’un nouvel outil d’enregistrement d’écran

L’événement Surface organisé par Microsoft la semaine dernière a également été l’occasion de présenter plusieurs nouveautés de Windows 11, notamment la prise en charge de l’importation de photos iCloud dans l’application Photos.

Cependant, l’une des fonctionnalités qui ont failli passer inaperçues est la prise en charge de l’enregistrement d’écran dans l’Outil Capture. Microsoft n’a pas publié d’annonce spécifique à ce sujet, mais des rapports ont circulé, montrant des captures d’écran de l’événement de Microsoft et présentant la nouvelle fonction d’enregistrement d’écran en fonction.

Jusqu’à présent, le seul moyen « natif » d’enregistrer ce qui se passe à l’écran sur un appareil Windows 11 est la Xbox Game Bar, mais il va sans dire que de telles capacités ont beaucoup plus de sens dans une application de capture d’écran.

L’outil Capture deviendra donc un logiciel plus avancé, rendant ainsi le besoin d’alternatives tierces presque redondant.

À ce stade, on ne sait pas quand la mise à jour de l’Outil Capture pourrait commencer à être déployée, mais comme d’habitude, les utilisateurs du programme Windows Insider sont très susceptibles d’obtenir en premier la fonctionnalité.

iCloud Photos sur Windows 11

Apple fait en sorte que les iPhone se sentent plus à l’aise sur Windows 11, et avec l’intégration d’iCloud dans l’application Photos, il devrait théoriquement être plus facile de gérer les photos sans avoir besoin d’un appareil macOS.

« Nous sommes ravis d’annoncer que nous vous permettons d’accéder plus facilement que jamais aux photos et vidéos de votre iPhone, ainsi qu’aux divertissements que vous aimez d’Apple sur les consoles Xbox et les appareils Windows. Grâce à une nouvelle intégration avec iCloud et l’application Photos de Windows 11, vous pourrez accéder à toutes vos photos et vidéos de votre iPhone directement dans l’application Photos. Il suffit d’installer l’application iCloud pour Windows depuis le Microsoft Store et de choisir de synchroniser vos photos iCloud. Disponible pour les Windows Insiders dès aujourd’hui, cette expérience sera disponible pour tous les clients sous Windows 11 en novembre », a déclaré Microsoft dans l’annonce la semaine dernière.