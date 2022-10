Pas de Surface Duo 3 en vue, mais pas la fin en soi

Enfin, à l’exception des amateurs de smartphones évidemment. La gamme Surface Duo, le smartphone à double écran de Microsoft, était l’un des rares appareils de la gamme Surface de l’entreprise à ne pas être rafraîchi . Cela signifie que les fans des smartphones de Microsoft seront probablement coincés avec un appareil plus ancien pendant un certain temps.

L’événement matériel de Microsoft a vu l’annonce d’un certain nombre d’intéressants appareils Surface. Du nouveau Surface Laptop 5 à la gamme Surface Pro 9 améliorée, en passant par le Surface Studio 2+ , plus puissant que jamais (et très cher), il y en avait pour tous les goûts.