Tout ce que Microsoft a annoncé lors de son événement Surface du 12 octobre

Microsoft a clôturé son événement Surface 2022, au cours duquel elle a présenté ses nouveaux Surface Laptop 5, Surface Pro 9 et Surface Studio 2+. La société a également présenté de nouveaux accessoires et logiciels, y compris une application Designer alimentée par Dall-E 2.

Aucun des nouveaux produits n’a reçu d’améliorations majeures. Il y a quelques améliorations et mises à niveau notables par rapport à leurs prédécesseurs, mais ce sont des mises à jour relativement petites. Cela étant dit, entrons directement dans le vif du sujet et voyons comment Microsoft a amélioré l’ensemble de sa gamme d’appareils Surface en 2022.

Si vous n’avez pas pu assister à l’événement en direct d’hier, vous pouvez lire les principales annonces ici.

La Surface Pro 9 se pare de couleurs fantaisistes

Comme le Surface Laptop 5, plus traditionnel, la Surface Pro 9, détachable et équipée d’une béquille, arrivera dans les rayons le 25 octobre. Les modèles Intel commenceront à 1 299 euros, tandis que les modèles Arm débuteront à 1 549 euros.

Auparavant, le principal moyen de personnaliser la gamme Surface Pro était la housse de clavier. Celle-ci est traditionnellement proposée dans un grand nombre de couleurs différentes, mais la tablette elle-même restait dans le même gris. Cependant, cette année, le métal lui-même a maintenant plusieurs options de couleur, vous permettant de vraiment vous engager dans la teinte de votre choix.

Il existe des options platine, saphir, graphite et forêt. Microsoft s’est également associée au studio de design Liberty pour créer une UGS avec un motif floral en édition limitée en l’honneur du 10e anniversaire de la gamme Surface.

L’autre grande nouvelle est que la Surface Pro 9 sera proposée avec une option Arm ainsi qu’une option Intel. Les modèles Arm seront alimentés par la puce SQ3 de Microsoft. La SQ3 aura quelques fonctionnalités supplémentaires exclusives, notamment le support de la 5G et une nouvelle unité de traitement neuronal. Cette dernière permettra, parmi d’autres tâches d’IA, que des fonctionnalités comme les arrière-plans vidéo et le flou des portraits soient gérées en externe par le CPU et le GPU du Pro. Microsoft affirme que cette unité est capable de plus de 15 trillions de calculs par seconde.

Comme la Pro 8, la Surface Pro 9 dispose d’un écran de 13 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la prise en charge du stylet.

> En savoir plus sur la Surface Pro 9

Le Surface Laptop 5 est réservé à Intel

Le Surface Laptop 5 arrivera dans les rayons le 25 octobre à partir de 1 179 euros. Son prédécesseur, le Surface Laptop 4, était également proposé à ce prix. Le Surface Laptop 4 était un excellent produit, mais la puce AMD qu’il contenait, spécialement conçue pour la gamme Surface, y était pour beaucoup.

Pour le Surface Laptop 5, dans une tournure d’événements par conséquent décevante, Microsoft a éliminé l’option AMD. Alors que les acheteurs pouvaient choisir entre les modèles AMD et Intel du Laptop 4, le Surface Laptop 5 est uniquement Intel, avec des Core i5 et Core i7.

Il y a deux autres changements notables sur le Surface Laptop 5. Il existe désormais une option de couleur Vert Sauge pour certains modèles. L’appareil est également enfin compatible avec Thunderbolt 4, ce qui est quelque chose que vous voulez généralement voir sur un tel ordinateur.

Sinon, le Laptop 5 a largement le même look et le même design que le Laptop 4. Il sera disponible en 13,5 et 15 pouces (tous deux avec un écran 3:2) et prend en charge le traitement spatial 3 D Dolby Atmos.

> En savoir plus sur le Surface Laptop 5

Le Surface Studio 2+ a davantage de ports

Microsoft a rafraîchi son Surface Studio 2, ce PC tout-en-un de 28 pouces sorti en 2018. Il a presque exactement la même apparence, sauf que la société a collé trois nouveaux ports Thunderbolt 4 à l’arrière.

Les puces à l’intérieur ont également été modernisées. Le Studio 2+ est alimenté par les processeurs Core série H de 11e génération d’Intel et les GPU RTX 3060 de NVIDIA. Microsoft affirme que ces puces permettront d’obtenir des performances « jusqu’à 50 % plus rapides ».

Si cet appareil vous intéresse, vous feriez mieux de commencer à économiser — il est proposé à partir de 5 589 euros.

> En savoir plus sur le Surface Studio 2+

Les accessoires adaptatifs de Microsoft arrivent le 25 octobre

Les accessoires adaptatifs ont été annoncés pour la première fois en mai et sont conçus pour résoudre les problèmes courants qui peuvent empêcher les gens de tirer le meilleur parti de leur PC, en particulier s’ils ont des difficultés à utiliser une souris et un clavier traditionnels. Aujourd’hui, Microsoft indique qu’ils seront disponibles à la vente le 25 octobre, mais ne nous a pas donné de détails sur les prix.

> En savoir plus sur les accessoires adaptatifs (à venir)

Microsoft Designer fait de l’art avec l’IA

Microsoft Designer est une nouvelle application de conception graphique ajoutée à la suite Microsoft 365. Elle est alimentée par le Dall-E 2 d’OpenAI, un programme de génération de texte en image. Comme le montre le GIF ci-dessous, un artiste peut décrire une image ou un graphique qu’il souhaite utiliser, et l’IA peut créer l’image. Vous pouvez également demander à Dall-E 2 de fusionner deux images ou de sélectionner certaines parties d’une image pour que Dall-E 2 les modifie.

Les personnes intéressées par l’essai de Microsoft Designer peuvent s’inscrire dès maintenant pour obtenir un accès gratuit à l’aperçu Web. Une fois qu’il sera prêt à être déployé, Designer sera disponible dans une version gratuite, les fonctionnalités premium supplémentaires étant réservées aux abonnés de Microsoft 365.

Designer sera également intégré à Microsoft Edge, où il fournira des « suggestions de design alimentées par l’IA pour améliorer visuellement les publications sur les réseaux sociaux », selon Microsoft.

> En savoir plus sur Microsoft Designer (à venir)

Les nouveaux accessoires Teams de Microsoft

Bien qu’ils soient moins élégants que le Surface Studio 2+, de nombreuses personnes pourraient apprécier certains nouveaux matériels conçus pour les bureaux utilisant Microsoft Teams dans un lieu de travail hybride.

Le Audio Dock en forme de pilule est une solution de haut-parleur tout-en-un avec un chargeur PC de 60W et quatre ports différents (HDMI, USB-A et deux USB-C) pour aller avec les deux microphones en façade, le bouton Teams et le bouton muet.

L’autre élément est une nouvelle télécommande portable Presenter+ qui s’intègre à Teams pour rendre les présentations plus familières, que ce soit en streaming ou en personne. Il n’y a pas de prix ou de date de sortie disponible pour ces deux produits.

> En savoir plus sur le Audio Dock et le Presenter+ (à venir)