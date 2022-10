La Pixel Watch de Google ne fonctionne qu’avec son chargeur officiel

Mais si cela clarifie le fait que vous devrez compter sur un chargeur officiel de Google, cela n’aide pas à comprendre pourquoi. Au mieux, on peut supposer que cela se résume à l’emplacement de la bobine de charge et à la taille relative de la montre.

La recharge Qi n’est pas prise en charge sur la Pixel Watch. Il peut y avoir certaines configurations de charge où la charge sans fil inversée ou la charge Qi semble fonctionner. Cela sera très spécifique à l’appareil et au chargeur et n’est pas garanti pour fournir une charge cohérente, régulière ou forte. Notez que dans certains cas, cela pourrait entraîner une décharge de l’appareil lorsqu’il est sur le chargeur. La Pixel Watch ne peut être chargée qu’avec le chargeur de boîte fourni.