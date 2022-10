Apple envisage de suivre Google et de proposer un dock qui transforme l’iPad en écran connecté

Lors de l’annonce de la série Pixel 7 plus tôt ce mois-ci, Google a annoncé qu’il sortirait un dock de haut-parleurs de charge pour la tablette Pixel, qui sera commercialisée dans le courant de l’année prochaine. Le dock ne chargera pas seulement la tablette sans fil, mais il la transformera également en un écran connecté avec la possibilité de contrôler vos appareils de la maison connectée. Selon Mark Gurman, de Bloomberg, Apple envisage de proposer un dock, analogue à la proposition de Google, pour l’iPad.

Gurman dit qu’un tel dispositif pourrait être prêt à être expédié en 2023, ce qui serait la même année que Google prévoit de sortir la tablette Pixel et le dock susmentionné. Il écrit que le plan initial d’Apple était de créer un nouvel appareil qui combinait les attributs d’un iPad avec une base de type enceinte connectée. Les utilisateurs installeraient ce nouvel appareil dans la cuisine, sur une table de nuit ou dans le salon.

Au lieu de cela, Apple envisage de proposer la station d’accueil comme un accessoire distinct qui serait vendu aux propriétaires d’iPad, et qui transformerait un iPad en un écran connecté qui contrôlerait également les appareils connectés de la maison. La part d’Apple sur le marché de la maison connectée est minuscule par rapport à la part de Google, mais un tel accessoire pourrait aider Apple à prendre pied sur ce marché.

En parlant d’enceintes connectées, Gurman a également déclaré qu’Apple continue de travailler sur une nouvelle version du HomePod qui sera plus grande que l’actuel HomePod mini mais peut-être plus petite que le HomePod original.

Ce dernier a été jugé trop cher par les consommateurs sur un marché où Amazon et Google tiennent le leadership.

Une féroce bataille en 2023

En mars 2021, après qu’il soit devenu évident que le HomePod mini était davantage vendu que le HomePod original, Apple a abandonné l’appareil de la génération originale.

Apple devrait présenter de nouveaux modèles d’iPad Pro de 11 et 12,9 pouces plus tard ce mois-ci, ainsi que la prochaine version de sa tablette de base, l’iPad 10. Il est trop tôt pour déterminer quels modèles d’iPad seront compatibles avec un dock et si celui-ci fonctionnera avec les tablettes sorties avant 2023. En plus de permettre aux utilisateurs de contrôler leurs appareils de la maison connectée par le biais d’un iPad ancré, un tel accessoire pourrait également permettre aux utilisateurs de passer des appels FaceTime en utilisant Center Stage pour les garder, ainsi que les autres personnes devant la caméra, dans le cadre, même lorsqu’ils se déplacent.