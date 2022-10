La Google Pixel Watch dispose également d’un système de détection des chutes, mais pas avant 2023

Il convient de noter que la nouvelle Pixel Watch de Google présente encore plusieurs caractéristiques intéressantes. Tout d’abord, elle offrira l’application Home remaniée, permettant aux utilisateurs de contrôler les appareils de la maison connectée depuis leur poignet. En outre, Google a intégré un mode SOS d’urgence, qui permet d’appeler instantanément à l’aide et d’alerter des contacts de confiance et les autorités si nécessaire.

