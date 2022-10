Le logiciel Tizen de Samsung arrive sur d’autres Smart TV

by

Les téléviseurs connectés de Samsung utilisent la propre expérience logicielle de l’entreprise, appelée Tizen. Le prochain téléviseur que vous achèterez pourrait être équipé du logiciel de Samsung, même s’il ne s’agit pas d’un téléviseur Samsung.

Samsung a annoncé cette semaine qu’elle avait conclu un accord avec plusieurs autres fabricants de téléviseurs pour obtenir une licence pour le logiciel Tizen TV, marquant ainsi la première fois que l’expérience TV de Samsung sera disponible sur des téléviseurs vendus par d’autres entreprises. L’accord de licence inclut la plateforme Tizen et toutes les applications disponibles, ainsi que Samsung TV Plus, Universal Guide et l’assistant vocal Bixby.

L’accord signifie que Tizen deviendra une plateforme de télévision connectée plus universelle, comme Google TV/Android TV, Roku et Amazon Fire OS. Cette nouvelle intervient un mois seulement après que TiVo a révélé qu’il allait commencer à accorder des licences pour son propre système d’exploitation de télévision, et une semaine après que LG a fait la même chose avec le logiciel webOS utilisé sur ses téléviseurs intelligents.

Alors, pourquoi tout cela est-il important ? Eh bien, vous pourriez avoir plus de choix de logiciels pour votre prochaine télévision connectée, maintenant que les entreprises peuvent théoriquement vendre des téléviseurs avec un matériel identique, mais plusieurs expériences logicielles différentes. TCL fait cela depuis un certain temps — la société a principalement vendu des téléviseurs basés sur Roku au fil des ans, mais elle a récemment étendu ses activités aux modèles Google TV.

Les premiers partenaires de fabrication de Samsung sont Atmaca, HKC et Tempo, et Tizen arrive sur les téléviseurs de marques comme Bauhn, Linsar, RCA, Sunny et Vispera.

Nous devrons attendre et voir si de plus grandes marques sont intéressées par le logiciel de Samsung, comme LG ou TCL.