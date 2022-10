De nouveaux services Apple arrivent sur les PC Windows

by

by

Apple dispose de nombreux services sous son égide, mais la plupart d’entre eux ne fonctionnent pas bien (ou pas du tout) avec les appareils non Apple. Cela a progressivement commencé à changer au cours des dernières années, et maintenant, un plus grand nombre d’entre eux arrivent sur les PC Windows.

Microsoft a révélé lors de l’événement Surface d’hier, où la société a présenté de nouvelles tablettes, de nouveaux ordinateurs portables et des PC tout-en-un, que les PC sous Windows auront bientôt une intégration légèrement meilleure avec les produits et services Apple.

Microsoft a souligné que Photos iCloud sera accessible par l’intermédiaire de l’application Photos dans Windows 11, ce qui vous permettra d’accéder rapidement aux photos de votre iPhone sur votre PC — un peu comme vous pouvez déjà le faire avec l’application Mobile connecté et les appareils Android. Vous pouvez déjà accéder aux photos iCloud depuis iCloud.com, et le client Windows les synchronise avec l’explorateur de fichiers, mais la nouvelle intégration est un peu plus propre.

Dans un article de blog, Microsoft explique qu’il suffit « d’installer l’application iCloud pour Windows depuis le Microsoft Store et de choisir de synchroniser vos photos iCloud ». Disponible pour les Windows Insiders dès aujourd’hui, cette expérience sera disponible pour tous les clients sur Windows 11 en novembre.

La société a également confirmé que les applications pour l’application Apple TV et Apple Music arrivent sur Windows dans le courant de l’année 2023, avec des versions previews arrivant sur le Microsoft Store avant la fin de 2022.

Tout comme l’intégration d’iCloud, ces services sont techniquement déjà disponibles sur Windows — Musique et TV ont toutes deux des applications Web, et Musique est également accessible depuis l’application iTunes pour Windows, à peine fonctionnelle. Néanmoins, les applications dédiées pourraient avoir un aspect et un fonctionnement bien meilleurs que les options actuelles.