Le ThinkPhone de Lenovo fait surface dans des rendus, il pourrait être lancé en 2023

Selon les rumeurs, le fabricant chinois Lenovo travaille sur le ThinkPhone. La plupart des appareils mobiles Lenovo expédiés en dehors de la Chine portent la marque Motorola, à l’exception de quelques smartphones de jeu Lenovo Legion. Toutefois, Lenovo pourrait lancer un ThinkPhone avec un logo à l’arrière.

Nous n’avons pas encore reçu d’annonce officielle de Lenovo, mais Evan Blass, sur 91Mobiles, affirme qu’une photo d’un smartphone portant le nom de code « Bronco » suggère qu’il sera commercialisé en 2023 sous la marque ThinkPhone.

À première vue, le Bronco semble être un futur smartphone de la marque Motorola Edge ; cependant, Motorola pourrait proposer deux variantes du smartphone, l’une étiquetée comme un appareil Motorola tandis que l’autre est commercialisée comme un téléphone Lenovo. Le Bronco et son prétendu sosie Lenovo portent tous deux le numéro de modèle XT-2309, et si vous les regardez de près sur les images, vous pouvez remarquer le filigrane que Lenovo et Motorola adoptent pour protéger leurs actifs intellectuels avant le lancement.

Cependant, nous avons vu des modifications considérables du design au moment où les appareils de ces entreprises arrivent sur le marché (notamment le Legion Y70 « Halo »), donc il n’est pas clair si le Bronco — certainement un membre de la gamme Edge — suivra exactement cette représentation plutôt précoce. Néanmoins, les spécifications des modèles Bronco sont beaucoup plus susceptibles d’être fixées.

Selon une feuille de route, le Bronco devrait disposer des meilleures caractéristiques et fonctionnalités de l’année, tout comme le Canyon (Edge 40 Pro) et le Juno (Razr 23).

Dans le portefeuille Edge

Le smartphone devrait être doté d’un écran full HD+, d’un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ou Gen 2, d’une caméra primaire de 50 mégapixels et d’une mémoire vive pouvant atteindre 12 Go. Lenovo/Motorola pourrait commercialiser l’appareil comme un smartphone pour les professionnels en raison de sa marque Think.

Selon des rapports antérieurs, le Bronco et le Canyon, deux appareils phares, pourraient être à la tête du portefeuille Edge de l’année prochaine, qui pourrait être le Edge 40. Le Canyon aura un écran de 165 Hz et la prochaine puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2, tandis que le Bronco aura soit cette puce, soit le Snapdragon actuel, le SM8475 8+ Gen 1. Les deux smartphones full HD+ ont des caméras arrière de 50 mégapixels et jusqu’à 12 Go de RAM. Le Canyon dispose d’un autre capteur primaire de 50 mégapixels pour les photos grand-angle et macro, d’une caméra frontale de 60 mégapixels et d’un module téléobjectif de 12 mégapixels. Bronco, quant à lui, dispose de capteurs grand angle/macro de 13 mégapixels, d’une caméra frontale de 16 mégapixels et profondeur de 2 mégapixels.