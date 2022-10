Le Surface Laptop 5 abandonne AMD pour une gamme uniquement Intel

Microsoft a annoncé le Surface Laptop 5 lors de son événement annuel d’automne. Il n’y a pas beaucoup de changements en termes de design, mais à l’intérieur, Microsoft a apporté un changement radical au matériel en retirant le support des processeurs AMD Ryzen dans cette génération.

Le Surface Laptop 4 était le premier (et le seul) appareil Surface à offrir une option pour les processeurs Ryzen d’AMD. Il s’agissait notamment d’un point fort de l’ordinateur portable, offrant de meilleures performances multi-cœurs et une plus grande autonomie que son rival Intel.

Néanmoins, avec les améliorations apportées aux processeurs 12e génération d’Intel, la décision de s’en tenir à cette dernière ne semble pas farfelue. Toutefois, il convient de noter que Microsoft a choisi d’utiliser les puces U-series d’Intel. En particulier, vous avez le choix entre le Core i5-1235U ou le Core i7-1255U pour le modèle de 13,5 pouces et le Core i7 pour le modèle de 15 pouces. Ce sont toutes des puces de 15 watts, mais elles ne comprennent que deux cœurs de performance (et huit cœurs d’efficacité).

La gamme d’ordinateurs portables Surface Laptop n’a jamais été une bête en termes de performances, et le Surface Laptop 5 ne semble pas vouloir changer cela.

Les options de couleurs disponibles sont le seul autre changement significatif apporté au Surface Laptop 5 cette année. Comme le Surface Laptop Go 2 du début de l’année, le Surface Laptop 5 est désormais disponible en Vert Sauge. Cette couleur s’ajoute à l’Alcantara Platine, Noir et Sable qui sont tous des options pour le modèle de 13,5 pouces uniquement. Le Surface Laptop 5 15 pouces n’est toujours disponible qu’en Platine ou Noir.

Un modèle Vert Sauge

Malheureusement, le Surface Laptop 5 est toujours équipé d’une webcam 720p, alors que de nombreux ordinateurs portables sont passés au 1080p cette année.

Le Surface Laptop 5 de 13,5 pouces commence à 1 179 euros, pour une configuration d’entrée de gamme qui est livrée avec le Core i5-1230U, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le modèle de 15 pouces est proposé à partir de 1 529 euros avec le Core i7-1250U, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Dans le cadre du lancement du matériel Surface, Microsoft a également annoncé la Surface Pro 9, la Surface Studio 2+, quelques nouveaux accessoires, et plus encore.