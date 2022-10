La Surface Pro 9 adopte les puces ARM et une nouvelle couleur rafraîchie

Le grand événement Surface de Microsoft a eu lieu aujourd’hui, et la Surface Pro 9 est le nouveau produit phare de la société. De l’extérieur, elle ne semble pas très différente de la Surface Pro 8 de l’année dernière.

Le clavier détachable est proposé dans de nouvelles couleurs, Saphir et Forêt, qui, selon Microsoft, contiennent au moins « 12 % de contenu recyclable » provenant de déchets de canne à sucre. Il y a également un nouveau design gravé réalisé en partenariat avec la marque de mode Liberty London — mais il s’agit autrement d’un châssis identique.

Le grand changement se trouve sous le capot. La division entre la Surface Pro 8 et la Surface Pro X n’existe plus. Si vous vous souvenez, la Surface Pro X était censée être l’ordinateur portable le plus avant-gardiste de Microsoft, avec un design plus fin et une puce ARM Qualcomm à l’intérieur. Mais deux ans plus tard, la Surface Pro X a été absorbée par la gamme principale — et avec elle, une adoption complète de Windows sur les puces ARM.

Ce n’est pas la première fois que Microsoft tente de faire avancer la cause de Windows on ARM, mais avec les puces M d’Apple, les enjeux n’ont jamais été aussi élevés pour en faire un succès.

La Surface Pro 9 offre désormais la possibilité de choisir entre une puce Intel de 12e génération et la puce SQ3, qui est basée sur les SoC (system on a chip) Snapdragon 8cx Gen 3 de Qualcomm. Alors que le SQ3 n’est proposé que dans une seule variante, vous disposez du traditionnel assortiment d’options de configuration du côté d’Intel, allant du Core i5-1245U au Core i7-1265U.

Un modèle ARM avec une meilleure autonomie

Le choix que vous faites a bien sûr un impact sur votre système, au-delà des différences de performances. Le modèle SQ3 inclut la connectivité 5G, par exemple, tandis que les modèles Intel disposent d’un port Thunderbolt 4. Le modèle Intel est également livré avec la prise en charge Dolby Vision IQ pour l’écran et certaines options de configuration plus haut de gamme, notamment 1 To de stockage et 32 Go de RAM.

Cependant, le plus grand avantage du modèle SQ3 semble être l’autonomie de la batterie. Les puces ARM sont connues pour leur extrême efficacité, et selon les chiffres de Microsoft, cela semble donner au modèle SQ3 3,5 heures d’autonomie supplémentaire par rapport au modèle Intel.

Hormis ces différences, la Surface Pro 9 conserve le même écran, avec une résolution de 2 880 x 1 920 pixels et un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz. Elle dispose d’une webcam 1080p pour les appels vidéo, d’une compatibilité avec le Surface Slim Pen 2, et est livrée avec la dernière version de Windows 11.

Le Surface Pro 9 commence à 1 299 euros, pour une configuration d’entrée de gamme qui est livrée avec le Core i5, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le modèle 2-en-1 a été annoncé aux côtés du Surface Laptop 5, du Surface Studio 2+ et de quelques nouveaux accessoires de bureau à domicile.