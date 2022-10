Les accessoires adaptatifs de Microsoft seront disponibles le 25 octobre

Microsoft a annoncé que ses accessoires adaptatifs, qui comprennent la Xbox Adaptive Controller, seront disponibles à partir du 25 octobre dans le but de faire des fonctions d’accessibilité une partie intégrante de Windows 11.

Après avoir présenté pour la première fois ses Adaptive Accessories et son Surface Adaptive Kit lors de son Microsoft Ability Summit en mai dernier, la marque a détaillé que la série de produits comprend des périphériques qui sont modifiés pour répondre aux besoins d’utilisateurs non conventionnels par divers ajouts.

Outre la Xbox Adaptive Controller, les accessoires adaptatifs de Microsoft comprennent la Microsoft Adaptive Mouse, le Adaptive Hub (un connecteur central avec des boutons sans fil à la place d’un clavier traditionnel) et les boutons adaptatifs, notamment le D-pad, le joystick et le double bouton.

La souris et le clavier sont des méthodes de saisie informatique bien connues, largement utilisées et ergonomiques. Si une configuration standard convient à la majorité de la population, tout le monde n’a pas le même niveau de dextérité ou le même nombre de doigts. C’est pourquoi Microsoft a décidé de lancer une « souris adaptable » hautement personnalisable et un hub sans fil adaptatif qui peuvent soit compléter un clavier traditionnel si de petites modifications sont nécessaires, soit le remplacer entièrement. Comme la manette adaptative, la souris et le hub sont modulaires et peuvent fonctionner avec des pièces supplémentaires pour fournir un ajustement qui convient à l’utilisateur.

Les entreprises et les établissements d’enseignement peuvent également utiliser des poignées adaptatives imprimées en 3D par Shapeways, qui sont compatibles avec le Microsoft Business Pen et le Microsoft Classroom Pen 2.

« Nous avons fait de l’inclusion un ingrédient clé de notre approche de la fabrication de produits. C’est un travail de longue haleine, mais nous sommes heureux de faire ce que nous pouvons pour résoudre les problèmes de plus d’un milliard de personnes handicapées dans le monde », a déclaré Microsoft dans son communiqué.

L’inclusion un ingrédient clé pour Microsoft

« Chaque élément de cet ensemble adaptatif est conçu en partenariat avec la communauté des personnes handicapées afin de donner des moyens aux personnes qui peuvent avoir des difficultés à utiliser une souris et un clavier traditionnels. Ces accessoires adaptatifs ont pour but de résoudre les problèmes courants qui peuvent empêcher les gens de tirer le meilleur parti de leur PC », ajoute Microsoft.

Microsoft a mis l’accent sur l’accessibilité tout au long de l’année 2022, plusieurs aspects étant intégrés dans ses produits et services logiciels. Windows 11 comprend des fonctions d’accessibilité telles que Concentration, Sous-titres en direct, Accès vocal et Narrateur naturel. Des fonctions d’accessibilité sont également présentes dans Edge, notamment la description automatique des images, la lecture à voix haute et le lecteur immersif, tandis que Microsoft Editor peut vous aider à écrire en temps réel.