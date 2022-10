Le nouveau dock audio de Microsoft est à la fois un haut-parleur et un hub USB

Au milieu du buzz créé par les Surface Laptop 5 et Surface Pro 9 lors de l’événement de lancement de Surface d’hier, Microsoft a également lancé quelques accessoires centrés sur Microsoft Teams.

L’un des dispositifs récemment lancés est un hub alimenté par USB-C appelé Microsoft Audio Dock, doté d’un haut-parleur intégré pour les réunions et la musique. Le hub de l’enceinte a un design maillé qui rappelle l’enceinte Nest Audio de Google.

Parmi les points forts de ce hub, on trouve les haut-parleurs Omnisonic intégrés (woofer de 15W, tweeter de 5W et radiateurs latéraux) qui, selon Microsoft, offrent des basses profondes et un son de première qualité qui remplissent la pièce.

Un bouton Teams intégré permet de rejoindre et de participer à des réunions Teams (en levant ou en baissant la main, par exemple). Deux micros antibruit orientés vers l’avant complètent les fonctions de conférence, de même qu’un bouton de commande de mise en sourdine et d’annulation de la sourdine avec un voyant d’état.

Le Audio Dock dispose de quatre ports de connexion à l’arrière de l’appareil, dont deux USB-C 3.1, un USB-A et une entrée HDMI, sans oublier un passage d’alimentation pour garder votre PC ou vos appareils chargés. Il est possible de connecter jusqu’à deux moniteurs par le biais des ports USB-C et HDMI compatibles avec le transport multi-flux (MST). L’idée derrière ce dispositif est intéressante et pratique, mais l’enceinte ne remplace pas un hub à part entière. Si vous voulez quelque chose de plus étoffé, vous devrez dépenser plus pour le Surface Dock 2 de Microsoft, qui dispose de plus de ports USB-C et USB-A et qui ajoute également un port Gigabit Ethernet.

Le communiqué de presse officiel de Microsoft ne mentionne que la prise en charge de Teams, Zoom et Google Meet. On ne sait pas si le modèle prendra en charge les conférences téléphoniques avec des outils plus professionnels comme Webex. Bien entendu, Microsoft précise qu’il s’agit d’un appareil certifié Teams, ce qui signifie que l’expérience sera optimale si vous travaillez avec le logiciel de collaboration de l’entreprise.

Presenter+, le gadget pour les conférenciers

Microsoft a également lancé son outil de présentation Presenter+. Il est conçu pour fonctionner avec les applications de réunion les plus populaires, mais il s’agit finalement du premier outil de ce type certifié pour une utilisation avec Teams. Comme pour le Audio Dock, il y a un bouton Teams dédié qui vous aide à rejoindre les réunions, ou avec une pression longue, vous permet de lever ou de baisser la main. Ce dispositif connecté à Bluetooth dispose de commandes pour faire avancer les diapositives, mettre en sourdine ou non, et d’un pointeur d’écran, entre autres choses.

Elle fonctionne également avec d’autres applications de réunion, comme PowerPoint, Prezi ou Keynote. Vous pouvez utiliser la télécommande pour faire avancer les diapositives, couper et rétablir le son en appuyant sur un bouton, et attirer l’attention sur des zones spécifiques de votre présentation à l’aide du pointeur d’écran intégré.

Microsoft n’a pas annoncé de date d’achat pour la Audio Dock ou le Presenter+ — et n’a pas non plus donné d’indication sur le prix.