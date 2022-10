Microsoft Places vous permet de suivre votre équipe hybride

Dans le cadre de la conférence Ignite 2022, Microsoft lance une nouvelle application, Places, spécialement conçue pour aider à relever les défis du travail hybride. L’application sera lancée « bientôt » en version bêta.

Autrement dit, Microsoft Places va tenter d’aider les entreprises et les employés à relever certains des défis émergents de la nouvelle ère du travail hybride.

Parmi ceux-ci : arriver au bureau et découvrir que tous les autres membres de l’équipe travaillent à domicile ; organiser une réunion virtuelle avec un collègue qui se trouve juste au bout du couloir ; ou se rendre compte trop tard que la salle de conférence que vous avez réservée est trop petite pour le nombre de personnes qui se sont présentées au bureau ce jour-là.

Ce sont là quelques-uns des scénarios que la nouvelle application, Microsoft Places, est conçue pour aider les employés et les responsables à résoudre.

Une capture d’écran de l’application publiée par Microsoft montre un tableau de bord qui permet de savoir quel pourcentage de votre équipe est censé être au bureau un jour donné et vous permet de dresser la liste des endroits où vous travaillez au cours d’une semaine donnée.

En plus de suivre l’emplacement des personnes, l’application est également conçue pour vous aider à organiser votre travail autour d’elles en donnant « des indications et des conseils » sur le temps de déplacement et en aidant les personnes à se rendre sur les lieux de travail dans les bureaux eux-mêmes.

Bientôt en version bêta

Places est également conçu pour aider les gestionnaires à planifier l’utilisation des bureaux, en mettant en évidence la façon dont les espaces sont utilisés afin qu’ils puissent planifier l’espace nécessaire à l’avenir. Microsoft annonce également que Places sera en mesure d’offrir des informations sur « le sentiment lié aux politiques hybrides » pour aider les gestionnaires à décider comment organiser leurs équipes à distance.

Le lancement de Places coïncide avec un effort plus large de Microsoft (ainsi que de ses concurrents comme Google) pour mettre à jour ses logiciels de travail et de productivité afin de répondre aux besoins d’une main-d’œuvre de plus en plus hybride. Cela va de simples ajustements, comme permettre aux participants à une réunion Outlook de confirmer leur présence à distance ou aux utilisateurs de Google Agenda de diffuser leur lieu de travail, jusqu’au lancement de services entièrement nouveaux comme Microsoft Viva pour aider à organiser les équipes de travail à distance.