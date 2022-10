Microsoft Designer permet de créer des œuvres d’art à la manière de DALL-E

by

Les générateurs d’images d’IA sont devenus de plus en plus populaires au cours des derniers mois, en particulier avec la disponibilité de Stable Diffusion et de ses nombreux dérivés. Microsoft entre officiellement dans le jeu de l’IA avec une nouvelle application, Designer.

Microsoft Designer a été annoncé hier lors de l’évènement Surface, sur la base de la fonction Designer de PowerPoint, qui tente de faire correspondre le contenu de vos diaporamas avec des arrière-plans moins génériques. La nouvelle application dédiée Designer est présentée comme un outil de conception graphique « qui vous aide à créer en un clin d’œil de superbes messages sur les réseaux sociaux, des invitations, des cartes postales numériques, des graphiques et bien plus encore ».

La nouvelle application vous permet de saisir du texte, qui apparaît comme le titre d’une diapositive PowerPoint, ainsi qu’une invite textuelle pour générer une image d’arrière-plan.

Microsoft utilise DALL-E 2 d’OpenAI pour créer les images, qui devraient donc être assez belles — bien que la création de designs à usage commercial à l’aide de l’art de l’IA soit encore un domaine obscur. Vous pouvez également substituer vos propres images, qui sont intégrées dans les modèles de Microsoft.

Une application gratuite

Également inspirée de PowerPoint, l’application Microsoft Designer rappelle la manière dont vous élaborez une présentation. L’application vous propose des options de conception en fonction du type de contenu que vous essayez de développer, et Microsoft affirme avoir plus de 8 milliards de conceptions de diapositives sauvegardées par les clients qui utilisent déjà PowerPoint, et bien d’autres à venir.

Designer est disponible dès aujourd’hui sous la forme d’un aperçu Web, gratuit, mais avec une liste d’attente. Microsoft indique qu’il sera disponible en tant qu’application gratuite lorsqu’elle sera prête, avec « davantage de fonctionnalités premium disponibles pour les abonnés à Microsoft 365 Personnel et Famille ». Microsoft prévoit également d’ajouter une version de Designer à Microsoft Edge.