Apple se prépare au lancement de nouveaux iPad et MacBook Pro à la fin du mois

Apple tiendra un autre « événement » ce mois-ci, et il s’agirait d’un événement consacré aux appareils iPad Pro et MacBook Pro du géant de Cupertino, livrant de réelles mises à niveau pour ces dispositifs. L’hypothèse d’un autre événement ce mois-ci provient de son calendrier annuel d’événements, dans lequel Apple présente également de nouveaux ordinateurs portables et tablettes pour le dixième mois de l’année.

L’année 2022 touche bientôt à sa fin, et les gens attendront davantage d’Apple avant que l’année n’expire et qu’elle donne un nouveau départ à tous sur ses nouveaux appareils.

9to5Mac affirme que de nouveaux appareils sont à venir pour octobre, mais ce n’est pas exactement un événement en grande pompe que la société envisage, car elle se concentrerait sur la livraison de ces nouveaux matériels au compte goutte. Néanmoins, c’est une opportunité pour Apple d’économiser de l’argent pour la production de l’événement, mais d’être capable de livrer de nouveaux appareils adaptés à son calendrier d’octobre.

Rassurez-vous, même si l’événement ne devrait pas être diffusé en ligne, le géant à la pomme croquée devrait néanmoins présenter de nouvelles technologies pour tous.

Il s’agit notamment de la mise à niveau du MacBook Pro, qui, selon les sources, sera équipé du nouveau processeur Apple M2, ainsi que du dernier iPad Pro, qui pourrait également être équipé du même chipset. Quoi qu’il en soit, les prochaines présentations seront centrées sur les iPad et les MacBook.

La puce M2 déployée sur l’iPad Pro et le MacBook Pro

Un nouveau MacBook Pro arrive avec une puce mise à jour, mais les rapports sur son design sont inconnus, notamment avec l’encoche qu’il a adoptée en 2021, et également le nouveau design du MacBook Air (2022). En outre, on ne sait pas s’il y aurait également une intégration de la puce M2 pour le Mac mini ou le Mac Studio cette année.

Cependant, l’iPad Pro, l’iPad Air et l’iPad mini devraient également être mis à jour cette année, ce qui apporterait de nouvelles options aux utilisateurs pour leurs besoins en matière de tablettes.

Apple est célèbre pour ses événements annuels, d’autant plus qu’elle organise presque le même programme année après année pour présenter les nombreux appareils qu’elle souhaite mettre sur le marché. L’un des événements les plus célèbres est l’événement iPhone de septembre, qui s’est déroulé le mois dernier et a permis de présenter comme prévu le dernier iPhone 14 à tous.

Cependant, il y a de multiples discussions concernant le prochain événement Apple d’octobre, et les rapports sont mitigés quant à savoir si cela va se faire.