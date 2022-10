by

Apple annonce un nouvel iPad Pro avec une puce M2 et du Wi-Fi 6E

L’iPad Pro 2022 a finalement été annoncé et, après des mois de spéculation, il semble être un solide cran au-dessus de la version de l’année dernière grâce au chipset M2 dont il est doté. Apple rafraîchit sa gamme de tablettes haut de gamme iPad Pro avec de nouveaux modèles alimentés par les mêmes processeurs Apple M2 que l’on retrouve dans les derniers ordinateurs portables MacBook Air et MacBook Pro 13 de la société.

Les nouveaux iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces équipés de processeurs M2 sont disponibles en précommande dès aujourd’hui respectivement à partir de 1 069 euros et 1 469 euros. Ils seront disponibles en magasin à partir du 26 octobre 2022.

Apple affirme que le processeur M2 apporte jusqu’à 15 % d’augmentation des performances du processeur par rapport à la puce Apple M1, jusqu’à 35 % d’augmentation des performances graphiques et 40 % d’augmentation des performances de l’IA. Il dispose également de 50 % de bande passante mémoire unifiée en plus, avec une prise en charge des vitesses de 100 Go/s.

L’entreprise indique que la nouvelle puce permet de nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité de capturer des vidéos ProRes à l’aide du nouvel iPad Pro, et la prise en charge du transcodage des séquences ProRes jusqu’à trois fois plus rapidement.

Parmi les autres nouveautés, citons la prise en charge du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3, une mise à jour de l’expérience de vol stationnaire Apple Pencil (le stylet peut être détecté lorsqu’il se trouve à 12 mm de l’écran), et la prise en charge d’un plus grand nombre de réseaux 5G dans le monde si vous optez pour un modèle WiFi + cellulaire.

Il faudra ajouter les accessoires en sus

L’iPad Pro 11 pouces est une tablette de 466 g avec un écran Mini-LED d’une résolution de 2 388 x 1 668 pixels avec une luminosité allant jusqu’à 600 nits et une batterie de 28,65 Wh. L’iPad Pro 12,9 pouces d’Apple pèse 682 g et dispose d’un écran Mini-LED de 2 732 x 2 048 pixels avec une luminosité SDR maximale de 600 nits et une luminosité XDR maximale de 1000 nits grâce à un système de rétroéclairage 2D avec 2596 zones de gradation locale à matrice complète. Ce modèle est équipé d’une batterie de 40,88 Wh.

Les deux tablettes disposent de ports USB4/Thunderbolt 3, de quatre haut-parleurs, de cinq microphones et d’un système de caméra comprenant une caméra grand-angle de 12 mégapixels, une caméra ultra-large de 10 mégapixels et une caméra frontale ultra-large de 12 mégapixels avec un système Face ID pour des connexions sécurisées.

Les configurations d’entrée de gamme sont livrées avec seulement 128 Go de stockage, mais vous pouvez payer un supplément pour un modèle avec jusqu’à 2 To de stockage. Vous devrez ajouter 200 euros au prix de l’appareil si vous souhaitez une connectivité cellulaire. Les accessoires sont tous vendus séparément : l’Apple Pencil de deuxième génération est proposé à 149 euros, les Magic Keyboard à partir de 369 euros et le Smart Keyboard Folio à partir de 219 euros.

Livrés avec iPadOS 16

Évidemment, l’iPad Pro 2022 est livré avec la mise à jour très attendue du système d’exploitation iPadOS 16 installée dès sa sortie de la boîte. Bien qu’il existe encore de nombreuses différences entre iPadOS et macOS, la nouvelle application Stage Manager est censée rendre le multitâche sur les iPad aussi simple que sur les MacBook.

Grâce au SoC M2 (système sur puce), le passage d’une tâche à l’autre et d’une application à l’autre devrait être plus fluide que sur les générations précédentes d’iPad.