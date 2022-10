by

Un nouveau MacBook Pro M2 et un Mac mini M2 sortiront en novembre

Il y aura une nouvelle série de sorties Apple en novembre prochain, et les rumeurs suggèrent qu’il s’agira de mises à niveau des MacBook Pro et Mac Mini qui présenteront les options de puce M2 et M2 Max. Pourtant, aucun événement Apple ne serait organisé pour la sortie de novembre, ressemblant à la disponibilité de la gamme d’iPad d’octobre dernier pour le public.

Apple sort ses produits sans événements désormais, avec des rumeurs suggérant que malgré cela, de nouveaux appareils sont toujours disponibles pour la société.

Mark Gurman de Bloomberg a déclaré dans sa lettre d’information Power On en début de semaine dernière que le nouveau macOS Ventura offrira un support pour les futurs modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Cette information est liée aux dernières spéculations selon lesquelles Apple sortirait prochainement de nouveaux ordinateurs sous peu, et ce moment dans le temps serait ce novembre 2022.

Les dernières rumeurs concernant les nouveaux MacBook Pro seraient accompagnées de la puce M2 et sortiront d’ici novembre pour mettre à niveau les ordinateurs portables avec la nouvelle puce Apple Silicon.

Selon MacRumors, il y aurait également une mise à niveau pour le dispositif Mac mini, d’autant plus que sa version 2020 est toujours la même disponible que le M1.

Pas d’événement pour les sorties Mac de novembre ?

Les deux rapports suggèrent que les nouveaux Mac de novembre, dans la situation où ils seront lancés le mois prochain, n’auront pas non plus d’événements prévus dans les plans d’Apple. Ce serait comme les sorties d’octobre 2022 qui ont été dévoilées par de simples communiqués de presse, en se concentrant sur la mise à niveau de la gamme d’iPad.

Les rumeurs affirment qu’il en sera de même pour les sorties précédentes, mais le public ne sait pas pourquoi Apple ignore les événements qu’elle organisait auparavant.

Le dernier développement en date concernant le Mac remonte à la sortie du MacBook Air en début d’année, où Apple a dévoilé la première disponibilité de la puce M2, la puce Silicon améliorée de sa série M. Elle a également servi de première mise à niveau de la gamme d’ordinateurs de bureau.

Il s’agissait également de la première mise à niveau du MacBook Air depuis sa sortie en 2020, où il était équipé de la puce M1, la première du genre.

Le développement du Mac par le géant de Cupertino est un projet d’envergure, qu’il vise à améliorer à chaque version qu’il livre à tous.