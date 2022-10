La mission DART de la NASA a modifié avec succès l’orbite d’un astéroïde

Les résultats de l’ambitieuse mission planétaire DART de la NASA sont tombés, et ils sont en effet très bons. Dans une annonce historique faite ce mardi, l’agence spatiale a confirmé que, pour la première fois, l’humanité a réussi à modifier l’orbite d’un corps planétaire, ce qui suggère que nous avons désormais un moyen de nous protéger contre les dangereux astéroïdes qui viennent vers nous.

La NASA et ses partenaires internationaux ont réalisé cet exploit lors d’une mission d’essai le mois dernier, au cours de laquelle le vaisseau spatial DART (Double Asteroid Redirection Test), de la taille d’un réfrigérateur, a percuté l’astéroïde Dimorphos, large de 160 mètres, à une vitesse de 22 530 km/h, pour voir si la force de l’impact pouvait modifier la trajectoire de l’inoffensif caillou spatial. Le moment de l’impact, qui a eu lieu à des millions de kilomètres de la Terre, a été diffusé presque en temps réel.

This just in: The #DARTmission impact is confirmed to have changed the orbit of moonlet Dimorphos around its asteroid Didymos.

For the first time ever, humans changed the motion of a celestial object. More details: https://t.co/aQj8N7fnuV pic.twitter.com/NLR6AqEcaO

—NASA (@NASA) October 11, 2022