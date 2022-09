Tour d'horizon des tests de l'Apple Watch Series 8 : un produit itératif...

Après les critiques de l’iPhone 14 et 14 Pro, l’Apple Watch Series 8 est le dernier produit Apple à passer dans les mains des premiers testeurs.

Ce n’est pas une mise à jour majeure par rapport à la Series 7, apportant une puce qui est très analogue à la précédente, un design qui est également le même. Elle est livrée avec de nouveaux capteurs pour alimenter des fonctions supplémentaires axées sur la santé, mais est-ce suffisant ? J’ai rassemblé quelques-unes des critiques écrites les plus intéressantes sur l’Apple Watch Series 8.

De bonnes mises à jour, de petites mises à jour

L’Apple Watch Series 8 ressemble beaucoup à la Series 7, tant sur le plan visuel qu’interne. Les deux principaux changements sont l’inclusion d’un nouveau détecteur d’accident de voiture, comme sur les iPhone 14 et 14 Pro, et un nouveau capteur de température.

Peu de journalistes ont essayé le détecteur d’accident de voiture, pour des raisons évidentes. The Verge a essayé de le faire tourner, mais n’a pas réussi à le faire fonctionner.

« Nous avons attaché la Series 8 à un camion télécommandé que nous avons “écrasé” autour du bureau de The Verge, mais comme vous pouvez vous y attendre, il n’a rien fait. (J’ai porté la Series 8 lors de plusieurs trajets douteux en Lyft, avec des embouteillages terribles, mais cela n’a pas non plus déclenché la fonction. Cela ne me surprend pas. À l’époque où Apple a introduit la détection de chute, j’ai essayé, comme plusieurs autres testeurs, de voir si on pouvait déclencher la fonction en faisant de fausses culbutes. Aucun d’entre nous n’a réussi. Tout cela pour dire que je serais sincèrement surpris si vous obteniez une fausse alerte. C’est une bonne chose », écrit Victoria Song de The Verge.

Quant au capteur de température, son utilité ne peut être évaluée immédiatement. Il est principalement destiné à détecter l’ovulation plutôt qu’à vous indiquer si vous avez de la fièvre, prélude à un mauvais virus. Naturellement, sa véritable efficacité ne se manifestera que sur une longue période de plusieurs mois, comme le soulignent de nombreux critiques.

La batterie est toujours à court d’énergie

Alors que les concurrents de Fitbit vantent une autonomie d’une semaine, la smartwatch d’Apple a encore beaucoup à faire. Elle ne peut pas tout à fait égaler cela, mais la Series 8 vise toujours une journée complète d’utilisation et parvient à atteindre ces objectifs, notamment à l’aide d’outils comme le mode basse consommation de watchOS 9.

“En parlant de l’autonomie de la batterie… la Series 8 est toujours un appareil que vous devez charger quotidiennement, mais watchOS 9 ajoute un nouveau mode de batterie à faible consommation. Il désactive l’affichage toujours actif et les relevés de capteurs en arrière-plan tout en limitant la connectivité Wi-Fi/cellulaire. Il laisse également la fréquence cardiaque et le GPS intacts pendant les séances d’entraînement. Il est supposé que vous pouvez obtenir jusqu’à 36 heures avec ce mode sur le Series 8“, explique Song de The Verge.

Le problème de la batterie de la Series 8 se pose toutefois lorsque l’on pense à sa fonction de suivi du sommeil. Il semblerait que vous deviez sacrifier la fonction de suivi du sommeil si vous voulez charger votre Series 8 pendant la nuit ou si vous voulez trouver le temps de le faire pendant que vous êtes éveillé.

Mais ce n’est peut-être pas si grave. Si vous avez l’intention d’utiliser ses fonctions de suivi du sommeil, vous pourriez être poussé à faire plus attention à votre batterie. “En termes simples, c’est une chose de promettre une autonomie de batterie ‘toute la journée’. C’en est une autre d’ajouter ‘toute la nuit’ au mélange”, écrit Brian Heater de TechCrunch.

“La montre se recharge complètement en une heure et demie environ, ou jusqu’à 80 % en 45 minutes environ, mais quand allez-vous la recharger ? Avant de vous coucher ? Le matin, sous la douche ?” a posé Scott Stein, de CNET, dans un question rhétorique.

Un produit itératif

Comme pour l’iPhone 14 et le 14 Pro, Apple a créé un produit excellent mais finalement itératif. Si vous avez un modèle actuel, mieux vaut le conserver. Si vous voulez économiser de l’argent tout en achetant un modèle compétent, une version antérieure de l’Apple Watch peut être une très bonne affaire. En revanche, si vous êtes intéressé par des fonctions plus importantes, comme le suivi de l’ovulation et du sommeil, le message semble être que vous devez absolument vous procurer la Series 8.

Il va sans dire que l’autre raison pour laquelle l’Apple Watch Series 8 semble un peu décevante est la nouvelle Apple Watch Ultra. Comparée à ce mastodonte qui arrive dans quelques semaines, la Series 8 semble jouer le rôle d’amuse-bouche.