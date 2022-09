Tour d’horizon des test de l’Apple Watch Ultra

La Apple Watch Ultra est mise en vente cette semaine, et un flot de tests a envahi l’internet, évaluant la smartwatch la plus chère de la société. Cela fait suite à la sortie de l’iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max et de l’Apple Watch Series 8.

Plusieurs médias technologiques, sportifs et de lifestyle ont donné une idée du consensus qui s’est formé autour de cette robuste montre.

La principale caractéristique de l’Apple Watch Ultra (hormis son prix) est qu’elle est grande. Avec ses 49 mm, c’est de loin la plus grande Apple Watch, et les résultats concernant sa taille sont mitigés. De toute évidence, la façon dont vous pouvez porter la montre dépend de la taille de vos poignets. Tout le monde s’accorde également à dire qu’il ne s’agit pas d’une montre insubstantielle.

« En sortant la Ultra de sa boîte pour la première fois, je pensais qu’elle serait trop grande et trop lourde pour mon poignet. Mais elle est étonnamment légère à porter, grâce à sa construction en titane. Même avec le plus petit bracelet qui convient le mieux à la taille de mon poignet, je suis capable d’obtenir un ajustement serré et confortable pendant la journée », déclare Lexy Savvides de CNET.

« Si vous êtes habitué à une montre plus petite, ou si vous passez de la Watch 3, la Ultra vous semblera gargantuesque et un peu lourde au début. Cependant, nous nous sommes rapidement habitués à cette taille et ce poids supplémentaires, et les compromis en valent la peine », écrit Gareth Beavis de TechRadar.

« Pour les personnes ayant des poignets extrêmement fins (moins de 130 mm), la Ultra n’est peut-être pas physiquement possible, et même les personnes ayant des poignets plus larges ne veulent pas d’une montre énorme et bruyante », écrit Victoria Song de The Verge.

La meilleure batterie d’une Apple Watch à ce jour

L’Apple Watch n’est ni Fitbit ni Garmin. Elle a toujours été limitée à une autonomie d’environ une journée, mais la Watch Ultra va plus loin. Apple affirme qu’elle peut être utilisée jusqu’à 36 heures (ce qui signifie que vous pouvez l’utiliser toute la journée et même plus), avec un mode basse consommation dans watchOS 9 pour aller encore plus loin. Les testeurs ont trouvé que l’Apple Watch Ultra répondait bien à ces attentes, mais qu’elle faisait tout de même pâle figure par rapport aux montres de randonnée « correctes ».

« L’autonomie de la batterie, bien qu’elle ait été portée à 30 heures (et nous avons obtenu bien plus lors des tests), reste terriblement courte par rapport à ce que Garmin et Coros ont de mieux à offrir — ces montres peuvent tenir plusieurs jours en mode veille, là où la poussée d’Apple en matière de fonctionnalités a un coût élevé pour l’autonomie de la batterie. Si Apple avait réussi à modifier la technologie de l’écran d’une manière ou d’une autre pour avoir un mode de consommation vraiment faible lorsqu’il n’est pas utilisé, et avait réussi à obtenir une autonomie de la Watch Ultra d’environ une semaine, ce serait probablement un appareil cinq étoiles, même pour son coût élevé. En l’état actuel des choses, le problème de la batterie n’est peut-être pas insurmontable, mais il est perturbant — vous devrez toujours trouver une “danse de charge” quotidienne qui vous permette d’utiliser toutes les fonctions de suivi de santé et de fitness sans être privé de votre Watch Ultra à un moment clé », explique Beavis de TechRadar.

« Bien que de nombreuses fonctionnalités de la Ultra soient impressionnantes, l’estimation de 36 heures de batterie (et 60 en basse consommation), un pas massif pour une Apple Watch, est encore faible. De nombreux appareils analogues ont des estimations de batterie nettement plus longues — le canal officiel de Garmin sur les réseaux sociaux a apparemment trollé Apple lorsque les spécifications de la Ultra ont été annoncées, en tweetant que ses appareils mesurent la durée de vie de la batterie en “mois, pas en heures — et la durée de vie de la batterie fait partie des caractéristiques les plus importantes pour les appareils de plein air”, a écrit Brett William’s pour le magazine masculin Men’s Health.

« La Ultra peut gérer une excursion d’un week-end, mais elle ne va pas survivre à une Garmin ou à une Polar si vous voulez faire une randonnée d’une semaine. Bien sûr, vous n’avez pas besoin de vous justifier de vouloir une meilleure autonomie. C’est simplement un facteur à prendre en compte lorsque vous décidez quelle montre acheter », écrit Song de The Verge.

Apple a fait beaucoup mieux avec la Watch Ultra qu’avec la Series 8, c’est sûr, mais elle a certainement encore une marge de progression dans le domaine de la batterie.

Réellement pour les sportifs ?

Ray Maker, de DCRainmaker, a rédigé une critique très approfondie de l’Apple Watch Ultra avec un travail de fond en l’emmenant dans les Alpes pour la mettre à l’épreuve d’une aventure de style ultra.

« Bien que l’Apple Watch Ultra ait été emmenée hier dans cette grande aventure de 14 heures dans les Alpes, elle n’a pas vraiment servi à grand-chose. En d’autres termes, ce n’est pas elle qui m’a guidé jusqu’à la ligne d’arrivée, qui m’a suivi dans les montées de trois heures ou qui m’a aidé à trouver mon chemin dans l’obscurité totale. C’était ma montre Garmin Epix. L’Apple Watch enregistrait (le plus souvent) consciencieusement cette randonnée, mais elle ne fournissait pas beaucoup d’informations exploitables. Apple doit trouver un moyen de faire en sorte que la Ultra soit la clé pour mener à bien ce genre d’aventures, et le principal moyen d’y parvenir est un composant de navigation robuste », écrit Maker.

Il a également identifié l’orientation tactile de l’Apple Watch, malgré le bouton d’action de la Ultra, comme un défaut. « Trop de scénarios sur la montre nécessitent encore des entrées tactiles — ce qui est souvent impossible sous la pluie, la neige, par temps froid, et plus encore. Je ne devrais jamais avoir une situation sur la Ultra où ma course, ma randonnée ou mon aventure se termine simplement parce qu’une veste mouillée touche brièvement l’écran pendant une seconde. Il devrait s’agir d’un bouton, et d’une confirmation par un autre bouton », déclare Maker.

Nicole Nguyen, du Wall Street Journal, a également emmené la Ultra en montagne, pour tester ses performances en matière de batterie ainsi que ses prouesses en plein air. « Elle ne va pas remplacer Garmin. En plus de la navigation, les montres Garmin prennent en charge d’autres fonctions importantes pour les athlètes sérieux qui manquent à l’Apple Watch, comme les mesures de récupération et la possibilité de diffuser la fréquence cardiaque vers les équipements d’entraînement en Bluetooth », écrit Nguyen.

Vous l’aurez compris, la Apple Watch Ultra n’est pas un produit parfait — l’une de ses applications phares est une boussole. Cela pourrait bien être une bonne chose, car c’est elle qui nous dira en fin de compte où le marché va aller.